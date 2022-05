Justiça do Trabalho realiza leilão de bens; saiba como participar

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) realiza no dia 25 de maio, a partir das 9h, em formato virtual, o 2º Leilão Unificado das Varas do Trabalho de Belém e Ananindeua. A ação integra a Semana Nacional de Conciliação da Justiça do Trabalho. No total, 162 itens serão leiloados.

Entre os bens em oferta estão imóveis, veículos, equipamentos e outros itens penhorados para o pagamento de dívidas trabalhistas. Essa é a fase final da chamada execução trabalhista, quando há condenação e o devedor não cumpre a decisão judicial, o juiz profere uma sentença e expede um mandado para que o condenado pague a dívida com depósito de dinheiro ou com a oferta de bens. O leilão dos bens só ocorre após o processo transitar em julgado, ou seja, quando não há mais recursos pendentes de julgamento.

O que estará disponível no leilão?

Os produtos disponíveis no leilão do TRT8 têm valores de avaliação que vão desde R$ 150, referente a um carrinho de mão para carga, a até R$ 3,3 milhões para adquirir um terreno urbano edificado, localizado no loteamento Jardim Estrela, em Ananindeua. Outros imóveis como apartamentos, terrenos e edifícios são avaliados em valores que vão de R$ 100 mil a até R$ 2,5 milhões. Já entre os automóveis, há carros avaliados em valores de R$ 7 mil a R$ 50 mil.

Também constam entre os bens: peças de confecção, óculos solares, móveis e eletrodomésticos, equipamentos de ginástica, jogos de videogame e maquinários de diversos tipos. Um item curioso do catálogo é um conjunto de 22 vestidos infantis para damas de honra avaliados em quase R$ 3 mil. Além disso, o leilão conta com duas aeronaves com capacidade para três passageiros no valor de R$ 105 mil cada e uma embarcação tipo ferry boat avaliada em R$ 390 mil.

Como participar do leilão?

Para participar, é necessário que os interessados se cadastrem no site da Norte Leilões até o dia 24 de maio. O cadastro é gratuito e confere o direito a oferecer lances mediante uso do login e senha de uso pessoal. O edital e o catálogo de bens a serem leiloados estão disponíveis no portal do TRT8, no endereço www.trt8.jus.br.