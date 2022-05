Feirão de Imóveis: mais 18 licitações de imóveis dos Correios estarão abertas em maio e junho

Mais 18 alienações de imóveis dos Correios em todo o Brasil estão em processo de abertura. Há imóveis no Pará, assim como localizados no Mato Grosso, Alagoas, Pará, Espírito Santo, Região Metropolitana de São Paulo, Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul, Sergipe, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Até o momento, já foram vendidos 55 imóveis dos Correios, gerando uma receita de R$ 39,4 milhões.

As vendas ocorrem em formatos eletrônico e presencial. Para participar no formato eletrônico, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas para participar da disputa online, realizada no site www.licitacoes-e.com.br.

Para participar no modelo presencial, é necessário entregar as propostas no local onde será realizado o certame ou nas agências do município onde estão localizados os imóveis, de acordo com o local e horário de atendimento descritos nos editais.

As imagens panorâmicas dos imóveis à venda estão disponíveis no canal dos Correios no YouTube. Já no site do Feirão (www.feiraodeimoveiscorreios.com.br), é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam.

As pessoas interessadas poderão visualizar as fotos e vídeos dos prédios, terrenos, lojas, apartamentos, imóveis comerciais e sobrelojas, além de agendar visitas presenciais. Os editais contendo o preço de venda e outros detalhes de cada certame também estão disponíveis na página dos Correios.

A empresa pública destaca, entre os imóveis, um imóvel situado em Salvador, no bairro de Pituba, com abertura de proposta agendada para o dia 26 de maio. “Com aproximadamente 35 mil metros quadrados, tem localização privilegiada na capital baiana, a apenas duas quadras da praia, em uma região densamente habitada, que está entre as mais valorizadas da cidade. Considerando todo o terreno, o imóvel tem potencial construtivo estimado de até 105 mil metros quadrados”, informam os Correios.