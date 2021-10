Trabalhadores da Eletronorte entram em greve por tempo indeterminado

Os trabalhadores da Eletronorte do Pará e de outros seis estados entraram em greve, por tempo indeterminado, a partir da meia noite desta segunda-feira,18. Entre as reinvindicações estão o reajuste salarial, pagamento de participação nos lucros, melhores condições de trabalho, pagamento de diárias justas, complementação no Auxílio-doença e fornecimento de equipamentos de segurança individuais (EPI's).

A greve foi deliberada pelos trabalhadores e trabalhadoras em assembleias realizadas pelo Sindicato dos Urbanitários do Pará no dia 13 de outubro.

Em Belém, o Sindicato está realizando um ato público, desde às 8h, em frente ao portão da Eletronorte, na avenida Perimetral, na Terra Firme. Já em Tucuruí, a concentração está localizada na rodoviária da cidade, desde às 7h30. Em Marabá, os funcionários estão reunidos em frente à Subestação de Energia Elétrica, também, desder às 7h30. Em Altamira, o Sindicato da categoria está concentrada em frente ao hotel Vale do Xingu.