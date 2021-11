TJ promove leilão de embarcações e reboques no Pará; lances iniciais variam de R$ 2,4 a R$ 70 mil

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) levará a leilão 15 embarcações e 14 reboques no dia 25 de novembro, às 10 horas. Entre os bens leiloados estão barcos tipo voadeira, carretas tipo reboque, barcos de alumínio naval, embarcações de pequeno porte e reboques rodoviários. O item mais barato é um barco tipo voadeira, modelo 2002, sem reboque, que tinha valor mínimo de R$ 2,3 mil, mas já recebeu lance de R$ 2,5 mil. Os mais caros são três embarcações de grande porte, com capacidade para nove pessoas e com lance inicial de R$ 70 mil cada.

As embarcações são originárias das Comarcas de Afuá, Alenquer, Almeirim, Anajás, Breves, Cametá, Moju, Muaná, Oeiras do Pará, Portel, Prainha, Santarém, São Sebastião da Boa Vista e Terra Santa. De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará, os bens foram declarados inservíveis à Administração Pública pelo critério da antieconomia, e serão vendidos no estado de conservação e condições em que se encontram.

A alienação será feita em sessão online, do tipo maior lance à vista por lote, na plataforma Vip Leilões. Arrematantes e interessados em participar dos lances na internet deverão realizar um cadastro prévio no site eletrônico para adquirir login (usuário) e senha.

Os bens situados na Capital e no interior do Estado poderão ser visitados presencialmente nos dias 23 e 24 de novembro, das 9 às 14h. Os visitantes deverão adotar os protocolos utilizados na prevenção à Covid-19. Para outras informações, os interessados podem contatar a Comissão Técnica por meio dos telefones: 91 3205-3292/ 91 98110-4203 (Servidor Moisés).