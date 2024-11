Tesouro Direto é opção vantajosa para investidores do Pará

As vendas de títulos públicos pelo Tesouro Direto somaram R$ 6,77 bilhões em setembro. O número foi divulgado essa semana e representa o terceiro maior volume mensal de aplicações desde a criação do programa em 2002. Para a realidade do Pará, especialistas afirmam que o investimento é vantajoso, uma vez que a região não conta com tantas opções semelhantes, seguras e rentáveis.

O recorde caracteriza um cenário contraditório dentro do mercado: é que as cotas atreladas à Selic dominaram em 57% as compras, mas a taxa básica de juros do país está, atualmente, elevada em 11,25% ao ano. O Tesouro Direto surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos federais. As aplicações não têm valor mínimo e podem ser feitas por pessoas físicas, de forma 100% online.

Mesmo sendo a aplicação de menor risco do mercado, o Tesouro Nacional oferece boa rentabilidade e liquidez diária. Além dos títulos atrelados à Selic, existem os referentes ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e ao Prefixado. As cotas podem ser escolhidas de acordo com os objetivos e necessidades do comprador, além de poderem ser resgatadas a qualquer momento, a preço de mercado.

Cenário favorável

O cenário de juros altos é o fator atrelado ao crescimento das vendas de títulos registrada em setembro. O economista Marcus Holanda, do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, explica que o aumento nas compras do Tesouro Selic é devido às cotas estarem mais atrativas. “Quanto os juros sobem, a rentabilidade dos títulos também tende a aumentar, atraindo mais investidores em busca de melhores retornos”.

O economista afirma, também, que os investimento são vantajosos por uma série de questão, mas elenca três: segurança - pois são garantidos pelo governo -, diversificação - pelos diferentes tipos, que podem se adequar ao investidores e objetivos - e acessibilidade - por ser possível começar as aplicação com valores baixos. No entanto, ele enfatiza que alguns riscos devem ser levados em consideração: a variação das taxas de juros e a liquidez.

Pará

Para os investidores do Pará, Marcus diz que “o Tesouro Direto pode ser uma opção interessante, especialmente considerando a segurança e a acessibilidade do programa”. “Em uma região onde pode haver menos opções de investimentos seguros e rentáveis, o Tesouro Direto oferece uma alternativa confiável e de fácil acesso. Além disso, a possibilidade de investir online facilita o acesso para pessoas em diferentes localidades”.

Investimentos passam por modernização

Os R$ 6,77 bilhões em vendas registrados em setembro de 2024 ficam atrás apenas de agosto deste ano, com R$ 8,01 bilhões, e março de 2023, com R$ 6,84 bilhões. Marcus destaca que, para manter esse volume, o Tesouro Direto tem sido modernizado e os investimentos têm ficado cada vez mais acessíveis. As inovações incluem simuladores online, aplicativos móveis e um programa voltado para a educação financeira.