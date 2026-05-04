TCMPA capacita gestores de 34 municípios em Marabá com foco em prestação de contas e gestão pública

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) realiza, até o dia 7 de maio, no Centro de Convenções de Marabá, uma série de atividades pedagógicas voltadas à orientação técnica de gestores e servidores públicos de 34 municípios da região sudeste do Pará. A ação integra o projeto “Capacitação”, promovido pela Corte de Contas para fortalecer a administração pública municipal.

A qualificação é coordenada pela Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha e conduzida por conselheiros e servidores do Tribunal. O evento também conta com a participação de instituições parceiras, responsáveis por ministrar cursos e palestras ao longo da programação.

Durante os quatro dias de atividades, os participantes têm acesso a conteúdos estratégicos para a gestão pública, como prestação de contas, convênios, reforma tributária, emendas parlamentares municipais, licitações e obras públicas. Temas ligados às políticas sociais, como saúde, educação e primeira infância, também integram a programação.

Segundo dados da Escola de Contas, cerca de 400 pessoas estão inscritas. A abertura ocorreu na segunda-feira (4), com a presença de autoridades locais e estaduais. Na ocasião, o secretário da Fazenda do Pará, René de Oliveira e Sousa Júnior, ministrou palestra sobre os impactos da reforma da tributação sobre o consumo para estados e municípios.

Esta é a quarta edição do projeto em 2026. De acordo com o diretor-geral da Escola de Contas, conselheiro Antonio José Guimarães, a iniciativa deve alcançar todos os municípios paraenses ao longo do ano. Antes de Marabá, o projeto já foi realizado nos municípios-polo de Bragança, Paragominas e Soure.

Serviço

Projeto “Capacitação” do TCMPA em Marabá

Data: até 7 de maio de 2026

Local: Centro de Convenções de Marabá