Tarifas de conta de luz terão redução de até 37%

Os consumidores brasileiros devem começar a pagar mais barato na conta de energia nos próximos meses. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou, nesta terça-feira (5), uma redução de até 37% nas bandeiras tarifárias, as taxas extras que são cobradas com o intuito de custear as despesas causadas pela utilização de usinas mais caras, como as termelétricas.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e sinaliza o custo de geração de energia, que varia de acordo com as condições climáticas no país. As mudanças anunciadas pelo órgão, no entanto, devem acontecer gradativamente. Quando a bandeira amarela estiver ativada, por exemplo, a população pagará 37% a menos na tarifa.

O Pará, embora seja um dos principais exportadores de energia elétrica para o resto do Brasil, é o estado com a energia mais cara da federação. Segundo dados da Aneel, a tarifa residencial paga pelos paraenses é de R$ 0,962/kWh.

De acordo com o economista Luiz Carlos Sousa, apesar da bandeira verde ter permanecido ao longo do último ano, muitas famílias enfrentaram dificuldades para ficar em dia com o pagamento do serviço devido ao valor do serviço no Pará.

“O item energia elétrica teve um peso significativo, não pela bandeira tarifária, que se manteve verde durante todo o período. Mas, pelo custo elevado da energia em nosso Estado”, aponta.

O especialista cita que as mudanças podem significar um impacto positivo para as contas dos paraenses. "Essa redução de tarifa - tanto na tarifa da bandeira amarela quanto na bandeira vermelha - em caso de acionamento 'teriam' um impacto significativo na renda dos paraenses e também teria um peso maior na inflação. As previsões dos especialistas em energia é de que esse quadro, bandeira verde, se mantenha até o final do ano”, aponta.

Bandeiras tarifárias

É comum que durante longos períodos de estiagem - quando o nível das águas nas hidrelétricas fica baixo - seja necessário acionar as usinas termelétricas, que utilizam o carvão mineral para produzir energia elétrica. A alternativa, no entanto, causa um aumento considerável nas contas de energia.

As bandeiras tarifárias funcionam como uma ferramenta para alertar à população sobre como está funcionando a produção energética no país em determinados períodos. Estar atento sobre qual bandeira está em funcionamento pode ajudar a reduzir o consumo de energia mensal.

Conheça os novos valores

Bandeira Verde: sem custo adicional;

Bandeira Amarela: R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos;

Bandeira Vermelha - Patamar 1: R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos;

Bandeira Vermelha - Patamar 2: R$ 9,795 a cada 100 kWh consumidos;