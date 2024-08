Supermercado abre 308 vagas de emprego imediatas para Belém; veja os cargos

O Supermercado Assaí está com 308 vagas de emprego abertas para compor o time de colaboradores(as) da sua quarta loja em Belém, sendo a oitava no estado do Pará. Dessas, 278 vagas são efetivas e 30 temporárias. As vagas são para contratação imediata e todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis às pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças.

Confira as vagas de emprego no supermercado Assaí

Chefe de Seção;

Açougueiro(a);

Padeiro(a);

Fiscal de Prevenção de Perdas;

Repositor(a) de mercadorias;

Operador(a) de Caixa;

Empacotador(a);

Vendedor(a) de Cartão;

Auxiliar de Depósito;

Operador(a) de Empilhadeira, entre outros.

Como se cadastrar nas vagas de emprego do supermercado Assaí

Os(as) interessados(as) devem se cadastrar exclusivamente na internet, por meio do site específico até o dia 30 de agosto. Para iniciar a participação no processo seletivo, que será realizado com etapas presenciais e online, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.

Localizada na Rodovia Augusto Montenegro, uma das principais vias da região metropolitana da capital, a nova loja reforça objetivo da Companhia em tornar as suas lojas cada vez mais próximas de seus(uas) clientes, facilitando o acesso ao diminuir o tempo de deslocamento. A unidade já está em obras e deverá ser inaugurada nos próximos meses.



Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista é uma corporation (empresa sem um único controlador) que opera no setor de atacarejo há 50 anos e a rede alimentar com a maior presença nos lares brasileiros (NielsenIQ Homescan). É uma das maiores varejistas nacionais, tendo registrado faturamento de R$ 72,8 bilhões em 2023. Nascido em São Paulo (SP), atende comerciantes e consumidores(as) que buscam maior economia para compras unitárias ou em grandes volumes. As ações do Assaí são as únicas de uma empresa somente de atacarejo negociadas tanto na B3 (ASAI3) quanto na NYSE (ASAI). Atualmente, tem 293 lojas em todas as regiões do país (24 Estados + DF) e mais de 80 mil colaboradores(as), sendo reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela Great Place to Work (GPTW).

Reconhecida pelo seu forte trabalho social, conta com o Instituto Assaí, que, desde 2022, atua com ações de impacto social nas frentes de apoio ao empreendedorismo, incentivo ao esporte e segurança alimentar. Ao longo do segundo trimestre de 2024, foi reconhecida em 1º lugar na categoria Varejo - Supermercados, Proximidade, Atacarejo e Cash & Carry - da 25ª edição do Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente, além de ser a 22ª marca brasileira mais valiosa e a 1ª do segmento de varejo alimentar segundo o Ranking Interbrand de Marcas Brasileiras Mais Valiosas. A Companhia é também a única varejista alimentar no top 10 da carteira IDIVERSA B3, que reconhece as empresas de capital aberto com os melhores indicadores em diversidade racial e de gênero.

