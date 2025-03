Sudeste paraense se destaca na geração de empregos no Estado em janeiro

O sudeste do Pará registrou a maior geração de empregos formais no Estado em janeiro deste ano, conforme apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Cinco dos 10 municípios que tiveram os melhores desempenhos estão na mesorregião.

Santana do Araguaia teve o maior saldo do estado, com 334 postos gerados no primeiro mês deste ano, com destaque para os setores de serviço e indústria. Na sequência, Santa Maria das Barreiras registrou 106 novas contratações, com melhores resultados na agropecuária e indústria. Redenção foi o município com o terceiro melhor desempenho e 99 novos empregos gerados, sendo a maioria em serviços e indústria.

Os demais municípios geradores de empregos, por ordem de maior saldo, foram Santarém (92); Xinguara (75); Cumaru do Norte (63); São Félix do Xingu (61); Altamira (58); Curuçá (45); e Santo Antônio do Tauá (39).

VEJA MAIS

Na outra ponta, os cinco municípios que mais perderam postos e fecharam o mês com o saldo negativo de empregos foram Barcarena (- 651); Canaã dos Carajás ( - 583); Castanhal (- 381); Tailândia (- 276); e Parauapebas (- 201). As maiores perdas foram registradas no setor da construção civil e indústria.

Everson Costa, especialista em mercado de trabalho, destaca que a desmobilização do setor da construção civil é comum no final do ano devido aos fatores climáticos. “É uma das principais razões para essas perdas. O chamado inverno amazônico eleva o tempo e o custo das obras, levando a demissões”. Segundo ele, essa situação gera um efeito em cadeia. “A perda de postos de trabalho na construção civil significa que há menos trabalhadores comprando no comércio ou contratando serviços, o que afeta diretamente o setor de serviços”.

Entretanto, Costa avalia o desempenho do setor de serviço nos municípios. “O setor de serviços é dinâmico e tem capacidade de se reinventar, criando novas oportunidades, especialmente em um contexto de turismo e investimentos”, afirma.

Ele também aponta que mais da metade dos municípios paraenses estão mantendo uma geração positiva de empregos, enfatizando a relação direta entre as sazonalidades, o inverno amazônico e a conjuntura econômica nacional. “É comum que, ao abrirmos um novo ano, enfrentamos desafios devido a compromissos financeiros acumulados, mas a tendência é que haja uma normalização até o final do primeiro trimestre”, conclui.

Municípios que mais geraram empregos em janeiro

Santana do Araguaia: 334 Santa Maria das Barreiras: 106 Redenção: 99 Santarém: 92 Xinguara: 75 Cumaru do Norte: 63 São Félix do Xingu: 61 Altamira: 58 Curuçá: 45 Santo Antônio do Tauá: 39