Sudam realiza seminário sobre desafios e oportunidades em parcerias na Amazônia Legal

Como transformar desafios em oportunidades na Amazônia Legal? Esse é o tema do Seminário "Planejamento do Desenvolvimento Regional: transformando desafios em oportunidades de parcerias na Amazônia Legal", a ser realizado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), nesta quarta-feira, 20, pela manhã e tarde, no formato online, transmitido pelo canal do YouTube da Sudam, @Sudam2021.

O objetivo do evento é fomentar o debate e ampliar o acesso à informação sobre as políticas de desenvolvimento regional voltadas à Amazônia Legal, com destaque para ações lideradas pela Sudam, como o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), o Plano Integrado do Marajó(PA), o Plano Integrado do Bailique(AP) e o Programa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Amazônia Legal (PDCTIA). “Uma equipe de técnicos da Sudam irá apresentar resultados e caminhos para o futuro, além de outras iniciativas que estão sendo desenvolvidas”, informa o superintendente da autarquia, Paulo Rocha.

A proposta do Seminário é fortalecer a articulação entre os setores público e privado, dando força à promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo. “A meta é transformar a realidade da Amazônia Legal, melhorando a qualidade de vida dos que vivem no território”, esclarece Rocha.

O Seminário terá 10 painéis, cinco pela manhã e cinco à tarde, tendo início às 9h com a mesa de abertura com o superintendente da Sudam, Paulo Rocha. Em seguida, o Seminário terá a palestra “Perspectivas para Amazônia nos próximos 30 anos”, com a diretora de Planejamento e Articulação de Políticas (Dplan/Sudam), Jorgiene Oliveira.

Vários representantes de estados estarão presentes

Ainda pela manhã, o evento terá um painel sobre PRDA, seguido da apresentação do Plano de Desenvolvimento do Marajó, no Pará, e Bailique, no Amapá. Em seguida, representantes do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão e Mato Grosso, irão expor projetos em consonância com o PRDA. Encerrando a parte da manhã, o Seminário apresentará o PDCTIA. À tarde, o evento contará com apresentações do MIDR e do MPO, além de representantes dos estados do Tocantins, Roraima, Rondônia e do Pará.

Dando segmento à programação, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública brasileira ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), farão a apresentação da “Aliança pelo desenvolvimento regional: Amazônia Legal em perspectiva”. Nesse mesmo tema, Patrícia Daros, da Vale, e Carolina Domenico, da Natura, falam sobre investimentos e bioeconomia na Amazônia. O encerramento será às 18h, com a divulgação do prêmio "Parceiros do Sistema PRDA"-Reconhecimento à ação conjunta em prol do desenvolvimento regional.