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Economia

Startup Day Belém chega a 12ª edição com foco em inovação na Amazônia

Inscrições podem ser feitas gratuitamente na loja virtual do Sebrae/PA

O Liberal
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Em 2025, o Sebrae Pará acompanhou 192 startups, sendo 82 delas somente em Belém (Carlos Borges / Divulgação / Sebrae)

Belém sediará, no próximo sábado (21/3), a 12ª edição do Startup Day, um dos principais eventos nacionais de inovação e empreendedorismo. Cerca de 250 participantes, entre estudantes e especialistas, se reunirão no Parque de Bioeconomia, no Complexo Porto Futuro II, para discutir tendências tecnológicas e apresentar soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. A programação, que ocorrerá das 14h às 19h, é gratuita e as inscrições podem ser feitas na loja virtual do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará.

“O evento busca fortalecer o ecossistema de inovação local e aproxima empreendedores e estudantes de oportunidades de mercado, investimento e desenvolvimento tecnológico”, destaca Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará. A edição em Belém terá como destaque o debate sobre soluções práticas para a região amazônica, especialmente diante das oportunidades e desafios que ganharam relevância no cenário internacional após a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que foi realizada na capital paraense, em novembro do ano passado.

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Programação Abrangente e Destaques

A palestra de abertura será com o comunicador e especialista em inovação, Lucas Veríssimo. Ele interagirá com o público mostrando como a inteligência artificial pode ser utilizada como potencializador da inovação. Outro destaque será a batalha final do programa Startup Garage.

Esta iniciativa, voltada à formação prática de estudantes universitários de Belém, inclui atividades de desenvolvimento de ideias e premiação para os melhores projetos. Os estudantes finalistas apresentarão suas ideias a um júri especializado, e os vencedores garantem troféus e certificados.

Além das capacitações, o Startup Day 2026 contará com um ambiente imersivo de inovação. Serão oferecidos:

  • Realidade virtual
  • Fliperama retrô
  • Consoles de videogame
  • Lounge de descompressão

O evento também contará com a participação do humorista paraense Murilo Couto, que abordará os desafios de empreender na Amazônia. O encerramento terá programação cultural, com show da cantora Aline Alves (pop rock), além de um happy hour para promover conexões entre os participantes.

O Startup Day 2026 será realizado simultaneamente em todo o Brasil. A edição reunirá atividades em 380 municípios do país, totalizando cerca de 40 mil participantes.

Em 2025, o Sebrae no estado acompanhou 192 startups, sendo 82 delas somente em Belém. Esse acompanhamento ocorreu por meio de programas de capacitação, mentorias e conexões com o mercado. A capital paraense consolidou-se como principal polo de inovação.

Ananindeua e Santarém também têm ganhado destaque no fortalecimento do ecossistema empreendedor, seguindo Belém.

Serviço

O Startup Day 2026 ocorrerá neste sábado (21), das 14h às 19h, no Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia – Complexo Porto Futuro II – armazéns 5 e 6 (Avenida Marechal Hermes). A entrada é gratuita, mediante inscrição na loja virtual do Sebrae/PA. As vagas são limitadas.

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