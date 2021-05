Sorteio da Lotomania 2179 pode pagar R$ 2,4 milhões nesta terça-feira (18)

Nesta terça (18), ocorre o sorteio da Lotomania 2179 com prêmio de R$ 2,4 milhões. Conhecida como a “loteria dos azarados”, a Lotomania traz a oportunidade aos interessados a partir das 20h, quando inicia o sorteio.

O canal do Doctor Lotto no YouTube vai transmitir o sorteio ao vivo. A recomendação é chegar cinco minutos antes, às 19h55. Após o término das apurações, será possível conferir os resultados no site Doctor Lotto.

A extração vai acontecer no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).