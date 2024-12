Sonho que virou realidade: a história do casal empreendedor de Castanhal

A história do casal de Castanhal Débora Rodrigues, de 34 anos e Vinícius Lameira, de 35 é de muito amor, trabalho, superação e ótimos resultados. O casal de empreendedores de sucesso começou a jornada com a venda de coxinhas por 1 reais e agora já se prepara para a abertura de franquias em 2025.

Tudo começou em 2019, durante a pandemia, com a venda de coxinhas por R$ 1 real. Débora, que trabalhava em uma empresa com carteira assinada, saia do trabalho e ajudava o marido na preparação das coxinha que eram vendidas no delivery. Logo no primeiro dia o valor arrecado foi de cerca de mil reais.

“Tivemos a certeza de que estávamos fazendo a coisa certa”, disse Débora Rodrigues.

A receita da coxinha foi seguida à risca da mesma forma como a que a sogra fazia e que já era um sucesso.

“A mãe do Vinícius trabalhou muitos anos com coxinha de festa e sempre foi um grande sucesso. Inclusive pegamos a lista dela de clientes para anunciar as nossas coxinhas no delivery”, contou.

A decisão de deixar a carteira assinada e se dedicar exclusivamente à venda das coxinhas veio no começo de 2023. E com o valor da rescisão do contrato trabalhista investiu ainda mais no negócio que só crescia.

“Criamos a Coxild´s. A qualidade e o preço acessível conquistaram nossos clientes.

Mas o sonho do casal em empreender mais e melhor só crescia e em agosto o casal lançou a a primeira nhoqueria da cidade.

"Abandonar minha CLT foi um desafio, mas valeu a pena. Nossa história é de trabalho, união e superação. Queremos gerar empregos e oportunidades. E demos um outro passo com a abertura da Nhoc Nhoc que é a primeira nhoqueria de Castanhal. A gente queria abrir algo novo mas que não fosse o mesmo. A cidade tem muitos restaurantes de sushi, espetos e não tinha massa diferente e com preço acessível. Então vimos aí uma lacuna a ser preenchida”, relatou a empreendedora.

O casal alugou uma casa maior onde funcionam os dois empreendimentos e é também o local de morada.

A produção das massas da coxinha e do nhoc são feitas por Vinícius e cabe a Débora um pouco da logística, vendas e divulgação.

O casal sonha com que seus produtos possam ser saboreados além de Castanhal e para isso estudam a possibilidade de em 2025 transformar as marcas em franquias.

“E tudo vem dando certo e ano que vem a gente vai começar a nossa expansão. O que estamos construindo e sonhando tem a nossa história por detrás de tudo isso. Um jovem casal com muita vontade de trabalhar junto e de crescer junto e graças a Deus estamos conseguindo”, observou a empreendedora.