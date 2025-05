Sobe para 2 o número de casos suspeitos de gripe aviária investigados no Pará

O Pará tem um novo caso suspeito de gripe aviária. Além da investigação em curso no município de Eldorado do Carajás, divulgada na última terça-feira (20/5) e que segue em andamento, uma nova ocorrência foi registrada no mesmo município, localizado na região Sul do Estado. A informação, atualizada na manhã desta sexta-feira (23/5), consta no sistema de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Segundo os dados divulgados na plataforma, os dois casos suspeitos em território paraense envolvem aves de criação de subsistência, ou seja, de pequena produção da agricultura familiar.

Em todo o Brasil, 12 casos estão sendo investigados pelo governo. Até o momento, apenas um caso de gripe aviária em granja comercial foi confirmado — em Montenegro, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (16). Isso levou à suspensão temporária da exportação de carne de frango de todo o território brasileiro para 20 destinos, segundo o levantamento mais recente do Ministério da Agricultura.

Como nenhum novo caso foi confirmado no Brasil desde então, começou a contar, na última quinta-feira (22/5), o prazo de 28 dias para o Brasil retomar o status de livre de gripe aviária junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

O Grupo Liberal procurou novamente a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) após a divulgação dessa nova suspeita no Estado e aguarda retorno. Na última terça-feira, ao informar sobre a primeira ocorrência suspeita em território paraense desde a confirmação do caso em Montenegro, a Agência explicou que a amostra foi encaminhada ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), do Mapa, órgão responsável pela análise.

O órgão ressaltou, ainda, que o Estado não possui registros confirmados da doença e reforçou que o caso está sendo monitorado conforme os protocolos de vigilância ativa.