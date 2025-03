Simineral promove congresso sobre sustentabilidade na mineração

O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) realiza, nos dias 1º e 2 de abril, o primeiro Congresso Técnico sobre Mineração Sustentável, com o tema “ESG global na prática local”. O evento acontece na sede da FIEPA, em Belém, e tem apoio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

O congresso é voltado exclusivamente para associadas e parceiros institucionais do Simineral, visando debater como os padrões globais de ESG impactam a mineração e sua relação com a sustentabilidade econômica e ambiental. O evento conta com patrocínio da FIEPA, Vale, Hydro, MRN e Alcoa, além de apoio institucional do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

A programação inclui palestras e debates com gestores de mineradoras, representantes de órgãos públicos e especialistas do setor. Os temas abordados envolvem as mudanças nos padrões ESG, desafios da mineração sustentável, financiamento, relacionamento com clientes e acionistas, avaliação de riscos e a percepção da sociedade sobre o setor.

De acordo com o presidente do Simineral, Anderson Baranov, o evento busca promover a troca de experiências e informações entre os participantes para avançar no desenvolvimento sustentável da mineração. Já o diretor-executivo da entidade, Emerson Rocha, destaca que o congresso fortalece a relação com diferentes públicos e evidencia o papel da mineração na economia do Pará.

Serviço

Evento: 1º Congresso Técnico do Simineral

Tema: Mineração Sustentável – ESG global na prática local

Data: 1º e 2 de abril de 2025

Local: Sede da FIEPA, Belém

Público-alvo: Associadas do Simineral e parceiros institucionais

Mais informações no site oficial da Simineral.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)