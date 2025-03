A mineração como pilar econômico do Pará

Nesta sexta (14), é celebrado o Dia da Mineraçõa, que desempenha um papel central na economia paraense, sendo um dos principais motores de desenvolvimento do estado. O Pará se consolidou como um dos principais polos de mineração do Brasil, desempenhando um papel central na economia nacional e regional. A riqueza de seu subsolo e a robustez da indústria mineral não apenas impulsionam o Produto Interno Bruto (PIB) estadual, mas também garantem a competitividade do Brasil no mercado internacional. Em 2024, o setor mineral paraense faturou R$ 97,6 bilhões, registrando um crescimento de 14,4% em relação ao ano anterior.

O Pará é o segundo maior estado minerador do país, atrás apenas de Minas Gerais, que faturou R$ 108,3 bilhões no mesmo período. Juntos, os dois estados responderam por 76% de toda a receita do setor mineral brasileiro, que alcançou R$ 270,8 bilhões no último ano. A mineração também teve impacto significativo na balança comercial nacional, contribuindo para um superávit de R$ 34,95 bilhões, o que representou 47% do saldo comercial do país em 2024.

Além da geração de receitas, a mineração é responsável por uma parcela expressiva das exportações paraenses. Em 2024, o minério de ferro seguiu como o principal produto exportado pelo estado, representando 59,4% do faturamento do setor e 68,7% das exportações totais da mineração brasileira. O mercado chinês foi o principal destino das exportações minerais do Brasil, recebendo 69,7% do volume exportado pelo setor.

Investimentos e arrecadação

O setor mineral no Pará também impulsiona investimentos significativos em logística e sustentabilidade. De acordo com projeções do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o estado deve receber US$ 13,48 bilhões em investimentos até 2029, consolidando-se como uma das regiões mais estratégicas para o desenvolvimento da mineração no Brasil. O minério de ferro concentra a maior parte dos investimentos, com US$ 19,59 bilhões previstos para o país, seguido por aportes em projetos socioambientais, que totalizam US$ 11,33 bilhões.

A arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), conhecida como o royalty da mineração, também registrou crescimento em 2024. No Brasil, o total arrecadado pelo setor subiu 8,6%, passando de R$ 6,9 bilhões em 2023 para R$ 7,4 bilhões no último ano. Esse tributo é uma das principais fontes de receita para estados e municípios mineradores, sendo utilizado para investimentos em infraestrutura e serviços públicos.

Além do minério de ferro, o Pará também se destaca na produção de outros minérios estratégicos. O faturamento do cobre cresceu 25,2% em 2024, impulsionado pelo aumento da demanda internacional, resultando em exportações que alcançaram US$ 4,2 bilhões. O ouro também teve um desempenho relevante, com um crescimento de 13,5% na receita, atingindo US$ 3,96 bilhões, apesar de uma queda de 20,4% no volume exportado.

Sustentabilidade no setor

Na próxima sexta-feira (14), Belém sediará o workshop “Mineração no Pará, Tendências e Caminhos para a Sustentabilidade”, em comemoração ao Dia Estadual da Mineração. O evento, apoiado pela Jornada COP+ e realizado pelo Governo do Pará e instituições do setor, discutirá boas práticas e soluções para a sustentabilidade na mineração, reunindo empresas, governo e sociedade civil.

O momento deve incentivar o diálogo entre mineradoras, sociedade e representantes institucionais e promovendo o intercâmbio de experiências. Ao final, será elaborada uma carta de serviço do setor mineral, com as melhores práticas e ações futuras em sustentabilidade.

O presidente da FIEPA, Alex Carvalho, destaca a importância de reunir os diversos agentes da mineração e a sociedade civil para discutir as boas práticas de sustentabilidade que estão sendo realizadas. "É necessário pensar coletivamente em soluções futuras para uma transição energética efetiva no setor, prezando sempre pela responsabilidade socioambiental: "O setor produtivo do Pará precisa ser protagonista neste debate”. O evento contará com a participação de empresas como Vale, Mineração Rio Norte, Alcoa e Hydro, além de pesquisadores e estudantes interessados no desenvolvimento sustentável da indústria mineral.

Serviço:

Workshop “Mineração no Pará, Tendências e Caminhos para a Sustentabilidade”

Data: 14 de março

Hora: 8h às 12h

Local: Salão de eventos do Sistema FIEPA (9ºandar), na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1588, Bairro Nazaré.

Inscrições gratuitas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/mineracao-no-para-tendencias-e-caminhos-para-sustentabilidade/2847059