Economia

Economia

Simineral divulga balanço das ações do primeiro semestre de 2025

Sindicato das Indústrias Minerais do Pará destaca iniciativas nas áreas da inovação, responsabilidade social e fortalecimento do setor mineral 

O Liberal
fonte

Em Belém, eventos como os Congressos Técnicos I e II sobre a área da mineração estão no balanço do Simineral (Reprodução / Divulgação)

O Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral) apresentou o balanço das ações do primeiro semestre de 2025. As iniciativas reforçam o compromisso da entidade com avanços em sustentabilidade, participação internacional, cultura e fortalecimento do setor mineral no Pará.

Entre as ações de destaque, o Simineral apoiou o Parazão 2025, promovendo o esporte local e reforçando o vínculo com a cultura paraense, e também celebrou o Dia Estadual da Mineração na Fiepa (Federação das Indústrias do Pará). No cenário internacional, o Simineral marcou presença em evento do LIDE e Esfera em Nova Iorque, onde representantes do setor mineral discutiram o papel do Brasil e da Amazônia no mercado global. Além disso, o sindicato informou que participou do 13º Fórum de Lisboa, posicionando o Pará no debate global sobre mineração sustentável.

No balanço, também constam os I e II Congressos Técnicos, com debates entre profissionais do setor sobre a área da mineração, o que estreita laços entre a iniciativa privada, poder público e sociedade civil.

Gestão ativa

“É importante manter uma gestão ativa e cada vez mais comprometida com uma mineração responsável, que respeite o meio ambiente e que posicione o Pará como protagonista da mineração no Brasil”, afirma o presidente do Simineral e CEO da Norsk Hydro Brasil, Anderson Baranov.

O sindicato lançou, também, o Prêmio Simineral de Comunicação 2025 em Belém e promoveu o III Encontro de Comunicadores no oeste do estado, em parceria com a MRN. As inscrições para o prêmio seguem abertas e podem ser feitas pelo site: www.simineral.org.br.

Ainda neste semestre, o ministro Alexandre Silveira foi homenageado pelo sindicato pela sua atuação na agenda mineral e no diálogo entre os setores público e privado em favor de uma mineração responsável.
O Simineral marcou presença, por exemplo, na Semana do Clima da Amazônia, com a participação do presidente Anderson Baranov, da vice-presidente Ana Carolina Alves e dos diretores Emerson Rocha e Paula Marlieri, reforçando o compromisso do setor com a sustentabilidade e o diálogo climático na região.

Representantes da entidade participaram de audiências públicas e reuniões na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), em defesa da pauta do setor mineral. A entidade também manteve encontros com o governador do Pará, Helder Barbalho, e realizou reuniões com entidades internacionais, fortalecendo sua atuação em diferentes frentes.

Ao longo do semestre, o Simineral seguiu com as edições do Simineral ON, o informativo soma cinco edições publicadas, e já se consolidou como uma ferramenta estratégica de comunicação com a sociedade paraense.

panorama

economia

simineral
11.08.25 18h55

