Sicredi no Pará tem alta de 10% na carteira de crédito em 2024 e projeta 350 mil associados em 2025

No evento “Café com Pauta Sicredi 2025”, realizado na manhã desta terça (8/04) no bairro do Umarizal em Belém, o Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) apresentou um balanço positivo para o ano de 2024, com expressivo crescimento nos principais indicadores financeiros e sociais. Em 2024, a instituição, no Pará, alcançou a marca de R$ 5,1 bilhões em crédito emprestado, com um crescimento superior a 10% na carteira de crédito.

O sistema também apresentou um aumento expressivo de mais de 30% na base de cooperados, refletindo a crescente confiança dos paraenses na cooperativa. Para 2025, a expectativa é expandir em 20% a carteira de depósitos, sustentando o impulso do crédito e ampliando a participação da região Norte no cooperativismo. Além disso, a instituição espera ter mais de 350 mil associados no Pará neste ano.

Evento reuniu jornalistas e representantes da instituição. (Foto: Thiago Gomes)

Crescimento sustentável e inclusão: o ano de 2024 para o Sicredi no Pará

No evento, o Sicredi apresentou os resultados positivos alcançados em 2024, destacando-se pela contribuição ao desenvolvimento econômico e social do estado. Wilson Machado, presidente do Conselho de Administração do Sicredi Norte, afirmou que o ano passado foi especialmente favorável ao cooperativismo de crédito, um modelo que continua a ganhar força, principalmente no Pará.

Wilson Machado, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte. (Foto: Thiago Gomes.)

A cooperativa atuou em 76 dos 144 municípios paraenses, beneficiando principalmente pequenos agricultores, comerciantes e empresários, com taxas de juros diferenciadas.

“O nosso sistema não tem clientes, temos associados. E isso faz toda a diferença para a economia local, pois o objetivo não é o lucro, mas o desenvolvimento sustentável da comunidade”, declarou Machado.

Crescimento de associados e expectativas para 2025

Em 2024, o número de associados do Sicredi Norte cresceu de 16.500 para mais de 18.500. Com uma meta de chegar a 350 mil associados até o final de 2025, a cooperativa planeja expandir as operações em todo o estado, aumentando o número de agências, que passariam de 100 para 120. A expansão contemplará, também, novas agências em Ananindeua e Marituba.

“Nosso foco está nos micro e pequenos empresários. Eles são os que mais precisam de apoio, e é nesse público que queremos investir mais em 2025”, afirmou Wilson Machado, destacando que o Sicredi está comprometido em oferecer crédito acessível para empreendedores que enfrentam dificuldades em conseguir financiamento nos bancos tradicionais.

Cooperativismo crescendo na Região Norte

Para Cleomar Abreu, diretor regional do Sicredi Norte, o ano de 2024 também foi de crescimento expressivo para a cooperativa na região Norte. A carteira de crédito alcançou R$ 5,1 bilhões, com um aumento superior a 10% no volume de crédito emprestado. "O patrimônio líquido da cooperativa cresceu mais de 15%, e a base de associados teve um aumento de quase 30%", informou Abreu.

A Sicredi Norte, que faz parte do Sistema Sicredi, gerou um resultado de R$ 6,8 bilhões no país, refletindo o bom desempenho da cooperativa no Pará e na região. Abreu destacou ainda que a região Norte tem grande potencial de crescimento no cooperativismo, uma vez que a participação local ainda é pequena em comparação com outras regiões do Brasil.

Metas para 2025: expansão e inovação

Com vistas a 2025, o Sicredi no Pará aposta no crescimento tanto da base de associados quanto da carteira de depósitos, que deverá sustentar o aumento no crédito emprestado. Cleomar Abreu previu um crescimento de 20% a 30% na base de cooperados, além de um aumento significativo na carteira de depósitos, que deverá acompanhar a expansão da carteira de crédito.

A cooperativa também pretende reforçar a oferta de soluções financeiras, com produtos mais acessíveis e inovadores, com foco no fortalecimento do cooperativismo na região Norte.

Desenvolvimento social: energia solar e sustentabilidade

Além do crescimento financeiro, o Sicredi também se destaca pelo compromisso com a sustentabilidade. Em 2024, a cooperativa instalou uma usina de captação de energia solar na região metropolitana de Belém, que beneficiará todas as agências e sedes administrativas do Sicredi no estado. A ação reflete o compromisso da instituição com o uso de energia limpa e a contribuição para a preservação ambiental.

Com um desempenho sólido em 2024 e objetivos claros para 2025, a instituição segue consolidando a presença como uma importante instituição financeira cooperativa, com forte atuação no desenvolvimento econômico e social das pequenas comunidades paraenses.

Números do Sicredi no Pará em 2024

99 agências (crescimento de 10%)

319,1 mil associados (crescimento de 20%)

R$ 7,1 bilhões de ativos (crescimento de 13%)

R$ 447,1 milhões em patrimônio líquido (crescimento de 4%)

R$ 3,8 bilhões de depósitos totais (crescimento de 32%)

R$ 5,5 bilhões em carteira de crédito (crescimento de 3%)

351.893 operações com carteira de crédito total (crescimento de 17%)