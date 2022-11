Shoppings de Belém abrem vagas para contratos temporários

Com a expectativa de aumento na demanda nos grandes centros comerciais influenciado pelas festas de final de ano, a oferta de vagas temporárias também têm crescido. Só nos shoppings brasileiros, mais de 100 mil novas vagas devem ser abertas até o início de janeiro de 2023, afirma Glauco Humai, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), em entrevista ao Grupo Liberal.

"Diante desse aumento contínuo na frequência de visitantes, a Abrasce estima um aumento de 11% no quadro de funcionários dos shoppings, com a contratação de 112 mil trabalhadores temporários para o quarto trimestre de 2022, um incremento de 14% sobre igual intervalo do ano passado", declarou Humai.

No Pará, a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) aponta que pelo menos 30% dos empresários do setor comercial pretendem ampliar o número de pessoas que trabalham no atendimentoa ao público em seus estabelecimentos. Isso é uma resposta ao mercado aquecido com a prévia da Black Friday e da Copa do Mundo, além das festividades de fim de ano.

“Esse conjunto de eventos contribui para ampliação da demanda, com influências positivas sobre a necessidade de contratação de temporários. Os recursos injetados na economia, como liberação da primeira parcela do 13º salário, que já está acontecendo no setor público, e das que ainda sairão, assim como do auxílio emergencial, aumentam a capacidade de consumo e movimentam os setores do comércio e de serviços. Mesmo que parte deles, tradicionalmenmte, seja utilizada para quitar dívidas”, diz nota da Federação.

De acordo com Eduardo Yamamoto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém (Sindilojas), nos shoppings da capital o movimento de contratações ainda segue em ritmo lento. “Na medida em que a Black Friday e o Natal se aproximam, os lojistas começam a contratar cada vez mais. A tendência é, de fato, um aumento significativo nas contratações de temporários. "Então, ainda dá tempo de concorrer a uma vaga. O mercado deve começar a aquecer agora, na última semana de novembro. Por isso, é importante preparar um bom currículo e enviar para as lojas o quanto antes”, diz.

“É importante que os candidatos a essas novas vagas também tenham experiência em vendas através de redes sociais. Hoje, as vendas não físicas são responsáveis por 10% a 35% do faturamento bruto de uma loja”, completa.

O administrador e presidente da Associação de Lojistas do Shopping Boulevard, Thiago Guimarães, acredita que o volume de contratações ainda pode aumentar. “Apesar de já termos iniciado esse processo, o ritmo de entrevistas deve seguir nas próximas semanas para formação de back up em casos de desistências. Sobre o perfil desejável, isso varia de lojista para lojista. Em geral, procura-se pessoas com mais experiência. Todavia, também há oportunidades para quem nunca atuou nessa área”, finaliza.