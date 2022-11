Setor do comércio e contabiliza mais de 7.500 postos de trabalho formais gerados no Pará

Com nove meses consecutivos de alta, o setor do comércio no Pará registra a geração de mais de 7.500 postos de trabalho. O dado foi divulgado em um estudo produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), com balanço da trajetória de alta na geração de empregos formais no Pará e nos demais estados da Região Norte.

De acordo com dados oficiais do Ministério do Trabalho, o mês de setembro ganhou destaque com 1.675 postos de trabalho abertos. Ainda segundo análises do Dieese, nos últimos 12 meses, entre outubro de 2021 e setembro de 2022, o Comércio também apresentou desempenho positivo com a geração de quase 15 mil postos de trabalho formais. O estudo reforça que, em todos os períodos analisados, o Pará liderou a geração de emprego no norte do Brasil, com destaque para os todos os principais setores.

'Oportunidade ajuda no meu bem-estar'

Tassiana Maués, 29 anos, foi contratada por uma rede de farmácia como operadora de caixa, e já investe para aperfeiçoar o atendimento ao cliente. “Eu soube da seletiva e organizei meu currículo. Participei, passei e hoje estou atuando. Além de me ajudar com as contas de casa, essa oportunidade ajuda no meu bem-estar. Eu que não tinha experiência, tenho aprendido bastante com o atendimento aos clientes”, conta Tassiana.

Os resultados são divulgados a cada mês por meio do Observatório do Trabalho, em parceria com o Dieese/PA e a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). “Mesmo com a pandemia, o Pará manteve destaque e um crescimento positivo. São 2,2 milhões de pessoas no mercado formal, e isso tudo contabiliza na renda das pessoas e no giro da economia, na circulação de mais dinheiro. Além dos programas de distribuição de renda, esta gestão manteve o compromisso com o pagamento dos salários dos servidores, garantiu o adiantamento do 13º, o que contribui com o poder de compra e a movimentação do comércio”, destaca o titular da Seaster, Inocencio Gasparim.