Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Setor produtivo reage à exclusão de áreas da Margem Equatorial em leilão e divulga Carta Belém II

Anúncio da ANP durante o Amazon Energy 2026 reforçou preocupação de empresários e especialistas com atrasos que ameaçam investimentos e o desenvolvimento da Amazônia

O Liberal
fonte

Setor produtivo diz que a Margem Equatorial é uma das principais fronteiras estratégicas à segurança energética e desenvolvimento socioeconômico do país (Foto: Fiepa / Divulgação)

O encerramento do Amazon Energy 2026, nesta quarta-feira (1º), foi marcado por um novo alerta sobre o futuro da Margem Equatorial brasileira. Durante o evento, a diretora da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Symone Araújo, informou que o próximo leilão de blocos exploratórios não contará com áreas localizadas nas costas do Amapá, Pará e Maranhão, em razão dos entraves relacionados aos processos conduzidos pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e pelo Ibama.

“Acabamos de colocar 86 blocos à disposição para o próximo ciclo. Então, sob o ponto de vista do papel do regulador, temos exercido essa função de forma permanente e competente. Inclusive no que se refere à própria licença de perfuração na Margem Equatorial, participei de centenas de audiências públicas no Congresso Nacional, sobretudo para assegurar que temos capacidade de resposta a emergências suficiente, porque temos competência regulatória na área de segurança operacional e contamos com operadores no Brasil, não apenas a Petrobras, embora ela estivesse no centro desse debate por ser a concessionária responsável pela perfuração dos poços”, declarou a diretora da ANP.

VEJA MAIS

image Fiepa aposta no petróleo da margem equatorial para transformar o Pará em hub industrial e energético
Entidade defende que exploração na margem equatorial é estratégica para o desenvolvimento regional e para a autossuficiência energética do país

image ANP coloca 61 blocos da Margem Equatorial em estudo para futuras concessões de petróleo
Do total de 86 áreas aprovadas para análise, 36 estão na Foz do Amazonas e 25 na Foz do Pará-Maranhão; blocos ainda não serão ofertados em 2026

O anúncio reforçou uma das principais preocupações manifestadas pelo setor produtivo ao longo dos dois dias de debates e consolidada na Carta Belém II, documento construído por representantes dos governos federal, estaduais e municipais, da indústria de petróleo, gás e mineração, empresas fornecedoras, universidades, centros de pesquisa, entidades empresariais, trabalhadores e instituições da sociedade civil.

image Amazon Energy 2026, nesta quarta-feira (1º), abordou sobre o futuro da Margem Equatorial brasileira, após exclusões de áreas do próximo leilão (Foto: Divulgação | Fiepa)

Na carta, os participantes demonstram preocupação com o longo período de insegurança regulatória que envolve a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Segundo o documento, há mais de 12 anos, os processos de licenciamento ambiental das bacias da Foz do Amazonas e Pará-Maranhão vêm sofrendo sucessivos atrasos, provocando perda de investimentos bilionários, desistência de empresas, aumento dos custos operacionais e redução da competitividade brasileira na atração de novos empreendimentos.

O documento ressalta que a ausência dos blocos da Margem Equatorial no leilão previsto para outubro de 2026 representa um sinal preocupante para o planejamento de longo prazo do setor energético brasileiro. Por isso, uma das principais reivindicações apresentadas pelos participantes é que o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, a ANP e os demais órgãos competentes adotem as medidas necessárias para garantir o retorno dessas áreas à Oferta Permanente da ANP em 2027.

“Outro ponto destacado é a necessidade de assegurar a continuidade da campanha exploratória atualmente em andamento. Embora reconheça os avanços obtidos com a perfuração do poço Morpho, a Carta Belém alerta que a falta de autorização para novos poços poderá provocar a desmobilização de sondas, embarcações, bases logísticas, fornecedores e profissionais especializados, interrompendo uma cadeia produtiva que começa a se estruturar na região”, avalia o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), Alex Carvalho.

Oportunidade histórica

Além da preocupação com os atrasos, os participantes reafirmam que a Margem Equatorial representa uma das principais fronteiras estratégicas para a segurança energética e o desenvolvimento socioeconômico do país.

A avaliação é de que a exploração responsável de petróleo e gás poderá impulsionar investimentos em infraestrutura, educação, saúde, ciência, tecnologia e inovação, gerar empregos qualificados e fortalecer a indústria nacional, especialmente no Pará e nos municípios do Arquipélago do Marajó, onde estão alguns dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.

Agenda para a Amazônia

Como principal legado do Amazon Energy 2026, a Carta Belém apresenta 14 prioridades estratégicas para transformar a Margem Equatorial em um polo internacional de desenvolvimento sustentável.

Entre as propostas estão a garantia de maior segurança jurídica e previsibilidade nos processos de licenciamento ambiental, o fortalecimento da cadeia regional de fornecedores, investimentos em infraestrutura logística, qualificação da mão de obra, ampliação dos investimentos em pesquisa e inovação, criação de uma Política Nacional de Desenvolvimento da Margem Equatorial e a institucionalização de um Fórum Permanente para acompanhar a implementação das ações estratégicas.

Ao final do documento, os participantes defendem que a exploração responsável dos recursos da Margem Equatorial deve caminhar de forma integrada com a transição energética, a preservação ambiental e a inclusão social, consolidando a Amazônia como protagonista de um novo ciclo de desenvolvimento baseado na inovação, na sustentabilidade e na competitividade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

margem equatorial
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Setor produtivo reage à exclusão de áreas da Margem Equatorial em leilão e divulga Carta Belém II

Anúncio da ANP durante o Amazon Energy 2026 reforçou preocupação de empresários e especialistas com atrasos que ameaçam investimentos e o desenvolvimento da Amazônia

01.07.26 19h15

Economia

PF apura esquema de desvio de verbas da educação no Pará, e deputado está entre os alvos

Operação Coronéis do Xingu cumpre 25 mandados de busca e apreensão em investigação sobre lavagem de dinheiro

01.07.26 18h57

ECONOMIA

Ibovespa cai 0,19% enquanto dólar sobe com foco em juros dos EUA e tensão global

Mercado reage às expectativas sobre juros nos Estados Unidos, alívio nas tensões no Oriente Médio e mudanças no cenário fiscal brasileiro

01.07.26 18h18

IMPASSE

Governo e setor produtivo divergem em debate no Senado sobre redução da jornada 6x1

Debate sobre a PEC 221/2019 reuniu governo, centrais sindicais e empresários no Senado e expôs discordâncias sobre impactos econômicos, geração de empregos e qualidade de vida dos trabalhadores

01.07.26 17h16

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Seguro-defeso

Governo libera R$ 874,5 milhões de valores atrasados do seguro-defeso

Pará tem o segundo maior nº de pescadores no país, e o primeiro lote do passivo será pago em 7 de julho

24.06.26 18h34

NEGÓCIOS

Empresário aposta em praticidade para organizar eventos sem ‘dor de cabeça’ em Belém

Rolê Fácil oferece desde passeios de lancha até estrutura completa para aniversários, confraternizações e encontros corporativos

24.06.26 8h00

Economia

Pará tem cerca de 40 mil trabalhadores de aplicativo e setor está em crescimento 

Sindicato da categoria destaca que a jornada de trabalho diário chega até 15 horas e gera exaustão 

28.06.26 6h30

Inteligência Artificial

Belém terá primeiro data center de Inteligência Artificial da Amazônia em 2027; saiba mais

Empreendimento terá energia 100% renovável e poderá ampliar sua capacidade de 7,5 MW para até 100 MW

30.06.26 10h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda