Ibovespa cai 0,19% enquanto dólar sobe com foco em juros dos EUA e tensão global

O Ibovespa fechou esta quarta--feira (1º) aos 171.704,31 pontos, com queda de 0,19%. Já o dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 5,209, com alta de 0,90%. O principal índice da B3 teve máxima de 172.098,36 pontos e mínima de 169.665,53 pontos. A moeda norte-americana variou entre R$ 5,168, na mínima, e R$ 5,217, na máxima. No mês, o Ibovespa acumula queda de 0,29%, enquanto o dólar registra alta de 3,70%.

Os investidores seguem atentos às expectativas para a política monetária dos Estados Unidos. Há dúvidas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed), a autoridade monetária dos EUA), conforme o portal Poder 360. A possibilidade de manutenção ou de uma alta dos juros norte-americanos continua influenciando os mercados globais.

O cenário também segue influenciado pela redução das tensões no Oriente Médio, após o arrefecimento do conflito envolvendo Israel, EUA e Irã, o que reduziu parte da aversão ao risco observada nas últimas semanas.

No cenário doméstico, entrou em vigor o fim da subvenção federal de R$ 0,35 por litro do diesel. A medida faz parte do esforço do governo para melhorar o resultado fiscal, em um cenário em que se entende que a guerra perdeu intensidade.

O Ibovespa reúne as ações mais negociadas da B3 e é o principal indicador do desempenho do mercado de capitais brasileiro. O índice serve como referência para acompanhar o comportamento da Bolsa e as expectativas dos investidores em relação à economia e às empresas listadas.

Já o dólar é uma das principais referências para o mercado financeiro por influenciar a inflação, os custos de importação, os preços de commodities e as expectativas para a economia. A valorização ou desvalorização da moeda norte-americana também afeta empresas, consumidores e investimentos.