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PF apura esquema de desvio de verbas da educação no Pará, e deputado está entre os alvos

Operação Coronéis do Xingu cumpre 25 mandados de busca e apreensão em investigação sobre lavagem de dinheiro

O Liberal
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Nesta quarta-feira(1º), a PF deslanchou a Operação Coronéis do Xingu para cumprir 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal (Foto: Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (1º/7), a Operação Coronéis do Xingu para investigar a atuação de uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos federais destinados à educação no município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará.

O Grupo Liberal apurou que agentes da PF estiveram na Alepa (Assembleia Legislativa do Pará) por volta das 6h30 desta quarta no gabinete do deputado estadual Francisco Torres de Paula Filho, mais conhecido como Torrinho Torres (MDB).

Ao todo, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, nos municípios de São Félix do Xingu e Belém, no Pará, além de Natal, no Rio Grande do Norte. A investigação envolve contratos administrativos celebrados entre 2014 e 2024, que totalizam aproximadamente R$ 50 milhões.

De acordo com a Polícia Federal, há indícios de fraude em processos licitatórios, contratação de empresas sem capacidade operacional para executar serviços públicos e desvio de verbas destinadas à construção, reforma e ampliação de escolas. As apurações indicam que parte das obras teria sido executada apenas parcialmente ou sequer concluída.

Os investigadores também identificaram indícios de lavagem de dinheiro para ocultar os recursos supostamente desviados, além de possíveis ligações entre o grupo investigado e atividades de garimpo ilegal de ouro na região do Xingu.

Como parte das medidas judiciais, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos investigados no valor aproximado de R$ 3 milhões, com o objetivo de garantir eventual ressarcimento aos cofres públicos e a perda patrimonial prevista em lei.

Os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de fraude em licitações e contratos administrativos, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de fraude em licitações e contratos administrativos, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O Grupo Liberal apura detalhes sobre a diligência realizada pela Polícia Federal, por volta das 6h30 desta quarta-feira (1º), no gabinete do deputado estadual Torrinho Torres (MDB), na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

A reportagem solicitou manifestações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Alepa e da assessoria do parlamentar, no entanto, não obteve retorno, o espaço segue aberto para as instituições. 

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