Setor de Serviços registra quase 17 mil postos de trabalho no Estado neste ano

Somente nos oito primeiros meses deste ano (Jan-Ago/2021), o Pará registrou saldo positivo na geração de empregos no setor de serviços, destacando-se entre os demais estados da região Norte. Ao todo foram 78.135 admissões contra 61.239 demissões, contabilizando um saldo de 16.896 postos de trabalho, de acordo com o estudo elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA).

No mesmo período do ano passado, o Estado também registrou um saldo positivo, no entanto, menor que o verificado este ano, foram 57.061 admissões contra 54.308 demissões, com um saldo de 2.753.

O relatório é baseado nas informações oficiais do Ministério da Economia, de acordo com o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, e considera apenas trabalhadores com carteira assinada, com números coletados de empresas e abarcam o setor privado, ou seja, não inclui as ocupações dos trabalhadores informais.

Com isso, os resultados não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD).

Região Norte

Todos os estados da registraram saldo positivo no setor de Serviços neste ano, com destaque para o Pará, seguido do Amazonas com a geração de 8.183 postos de trabalhos; Tocantins com 4.547; Rondônia com 3.809; Acre com 3.094 ; Roraima com 1.288; Amapá com 1.217 postos.

Últimos 12 meses

De acordo com o balanço, nos últimos 12 meses, em todo o Estado foram registrados 123.950 admissões contra 101.435 desligamentos, com a geração de 22.515 postos de trabalho no setor de Serviços.

Em toda a região Norte, no comparativo entre admitidos e desligados, foram registrados 58.986 postos de trabalho, com destaque para o Pará, seguido do Amazonas com 16.355; Tocantins com 6.383; Rondônia com 5.514; Acre com 4.346; Roraima com 2.251 e o Amapá com a geração de 1.622 postos de trabalhos no setor.