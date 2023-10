Setor automotivo mantém vendas mesmo após fim do programa do governo federal

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) anunciou que o mês de setembro registrou a melhor média diária de vendas do ano, com uma média de 9,9 mil unidades, demonstrando um período de estabilidade no setor automotivo. Isso contrariou as preocupações iniciais sobre uma possível retração nas vendas de veículos leves após o término do programa de descontos do governo federal.

Em coletiva de imprensa, o presidente da Anfavea, Márcio de Lima, elogiou a iniciativa do governo que impulsionou a renovação de frotas, descrevendo-a como "extraordinária". No entanto, ele também ressaltou que o mercado não está excessivamente aquecido e não há motivo para "grandes comemorações".

Exportações ganhariam com acordos bilaterais

Lima enfatizou a preocupação com as exportações, destacando que essa é uma questão crítica para o setor automotivo e sugerindo que o Brasil deveria buscar acordos bilaterais com outros países para superar os desafios nessa área.

Em relação à produção de veículos, houve uma queda de 8% de agosto para setembro deste ano, de 227 mil para 208,9 mil unidades, mas a comparação do acumulado do ano mostrou uma diminuição menor de 0,3%.

No que diz respeito ao emplacamento, houve uma redução de 4,8% de agosto para setembro, mas um aumento de 8,5% no acumulado de 2022. Nos primeiros nove meses deste ano, foram registradas 1.630 mil unidades emplacadas.

Veículos com novas tecnologias, como híbridos e elétricos, estão ganhando popularidade

O balanço da Anfavea também revelou que veículos com novas tecnologias, como híbridos e elétricos, estão ganhando popularidade entre os brasileiros. Em 2020, foram emplacados 19,7 mil veículos comerciais leves desse tipo, enquanto neste ano, antes mesmo de terminar, o número já subiu para 57,5 mil.

No que se refere a ônibus e caminhões, incluindo tanto os elétricos quanto os movidos a combustível, 83 mil foram emplacados no mês passado, um aumento de 196,4% em relação a agosto. No acumulado do ano, foram registradas 399 mil unidades.

A Anfavea também compartilhou informações sobre o emprego no setor. De setembro de 2022 a setembro de 2023, houve uma redução de 3,3% no número total de postos de trabalho, passando de 104 mil para 100,6 mil empregados.

Quanto às projeções, a associação espera que os emplacamentos de veículos leves e pesados superem em 6% o volume de outubro de 2022. No entanto, as perspectivas para as exportações são menos otimistas, com uma expectativa de queda de 12,7%.