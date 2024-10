Senai abre mais de 12 mil vagas para cursos gratuitos no Pará; veja como se inscrever

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PA) abriu mais de 12 mil vagas para cursos gratuitos no estado do Pará. As vagas estão distribuídas em vários municípios do estado como Belém, Barcarena, Castanhal, Altamira, Paragominas, Bragança, Marabá, Santarém, Juruti, Ourilândia do Norte e Parauapebas.

Os cursos abrangem diversas áreas de formação como logística, gestão, almoxarife, eletricista industrial, mecânico de automóveis, mecânico de refrigeração, instalador hidráulico e costureiro, entre outras e estão disponíveis nas modalidades presencial e a distância.

VEJA MAIS

“Estamos empenhados em oferecer cursos que atendam às necessidades do mercado de trabalho, visando à qualificação de profissionais que possam atuar em áreas essenciais para a indústria paraense. Nossa meta é contribuir para o fortalecimento da economia e para o crescimento pessoal dos participantes”, afirma Davis Siqueira, gerente executivo de Educação Profissional do Senai Pará.

As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo site oficial do Senai Pará.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)