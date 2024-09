MEC oferta cursos gratuitos de inglês e espanhol; veja como se inscrever

O Ministério da Educação (MEC) abriu vagas para cursos gratuitos de inglês e espanhol, por meio da plataforma Aprender Mais. As aulas são totalmente on-line e não possuem tutoria, os alunos devem completar o curso de acordo com as instruções do material. As inscrições estão abertas até o dia 31 de dezembro e a previsão para a conclusão é 31 de janeiro de 2025.

Os cursos são divididos por assunto, com conteúdos diferentes para cada um desses. O curso de inglês possui 13 módulos. Já o de espanhol, está dividido em 10 módulos. Cada módulo aborda um assunto de aprendizagem da língua estrangeira solicitada.

A formação tem duração de 30 horas e é voltada, a princípio, para estudantes do ensino médio e superior, mas quem não está estudando também pode acessar os cursos.

Aprender Mais

Além dos cursos de idiomas, a Aprenda Mais oferece formações rápidas de qualificação profissional nas áreas de Ambiente e Saúde, Ciências Exatas, Ciências Humanas, Informação e Comunicação, entre outros. Segundo o MEC, a plataforma já ultrapassou 1,6 milhão de matrículas.

Esta é uma iniciativa do MEC, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.