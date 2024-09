Pesquisa diz que brasileiros estão abrindo mão da graduação para gastar com bets e jogo do tigrinho

O fenômeno das apostas online pode estar prejudicando a educação no Brasil. Uma pesquisa da Educa Insights mostrou que potenciais estudantes estão deixando de cursar o ensino superior por comprometerem sua renda com essas apostas. Segundo o levantamento, 35% dos interessados em fazer uma graduação em 2024 não começaram o curso por gastarem seu dinheiro com bets e plataformas de cassino virtual, como o famoso "jogo do tigrinho".

Sócio-fundador da Educa Insights, empresa responsável pelo levantamento, Daniel Infante estima que isso representa cerca de 1,4 milhão de pessoas. "Os grupos educacionais agora têm as bets como um novo concorrente", afirma.

O indicador é ainda maior, na casa dos 39%, nas famílias com renda de até R$ 2,4 mil por pessoa, público alvo importante para o setor. Quando se olha para os que ganham até R$ 1 mil per capita, vai para 41%. O levantamento entrevistou 10,8 mil pessoas de todas as classes sociais e de todas as regiões do país que pretendem ingressar em alguma instituição particular de ensino superior.

Regulamentação

Para o diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), Celso Niskier, o setor sempre trabalha em prol do crescimento, nunca contra outras formas de investimento. "Mas, nesse caso, vamos discutir uma entrada no debate da regulamentação", antecipa.

"Cursar o ensino superior não é uma aposta, é certeza. Educação e trabalho duro são os únicos caminhos para o sucesso. Esses apostadores estão muitas vezes alimentados pela ilusão e vício. Por isso, é preciso regulamentação e campanhas de conscientização" defende Niskier.

O presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável (IBJR), Magnho José, que representa as principais casas de apostas do país, diz que o Brasil vive um "hiato regulatório" que resultou em uma "invasão de sites que não têm nenhuma preocupação com o apostador". "Eles estão fazendo um verdadeiro estrago nesse mercado, mas essa operação selvagem vai acabar no dia 1º de janeiro de 2025", diz.

Entre as medidas que entrarão em vigor estão o estabelecimento pelo usuário do máximo a ser gasto por dia, o cadastro de apostadores com reconhecimento facial e o registro de empresas autorizadas a funcionar no país. Segundo o representante das bets, elas vão limitar jogadores que buscam nos jogos "um meio de vida em vez de entretenimento". No entanto, o formato de cassinos online, que, na avaliação de especialistas, estimula o vício, seguirá liberado.

‘Novo concorrente’

Segundo pesquisa da consultoria PwC, o setor de apostas movimentou R$ 100 bilhões em 2023, algo próximo de 1% do PIB brasileiro. Nas famílias de classe baixa, esses gastos representam 76% das despesas com lazer e cultura e 5% das com alimentação.

O impacto das apostas on-line tem sido relatado em diversos setores da economia, mas especialmente no varejo. No mês passado, o diretor do Banco Central Gabriel Galípolo, indicado para ser o próximo presidente da autarquia, afirmou que o aumento da renda no país não tem se traduzido em alta do consumo ou da poupança das famílias e que isso poderia ser explicado pelo gasto com jogos on-line.