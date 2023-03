Semas realiza Bio Business Pará nesta quinta-feira, na Estação das Docas

Será realizada nesta quinta-feira, a partir das 18h, na Estação das Docas, em Belém, a segunda edição do Bio Business Pará, que tem como proposta a criação de oportunidades e ambientes catalisadores de bionegócios, bem como um espaço de inovação para a interação entre os setores de produção, investimento, mercado, pesquisa, governo e sociedade civil. O evento, um legado do Fórum Mundial de Bioeconomia, realizado no estado, em 2021, é realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), visando o desenvolvimento da bioeconomia na região.

A programação possilitará a criação de novos produtos, serviços, negócios e soluções baseadas na natureza inspirados em seus ativos ambientais com alta tecnologia, conhecimento e valor agregado.

Para impulsionar as conexões entre as iniciativas de bioprodutos e bionegócios aos representantes dos diferentes setores, neste ano será aplicada a metodologia matchmaking, combinada com a exposição de painéis dinâmicos intercalados a outras atividades, como desfile, apresentação cultural dentre outros. Durante esses intervalos, também serão organizadas rodadas de negócios para que cada um dos setores possam ter contato com essas iniciativas de bioproduto, além de espaço para a exposição dos produtos físicos das iniciativas participantes.