Semana S começa hoje com serviços de cidadania e atrações culturais em Belém

Começa hoje (16) e vai até amanhã (17), em Belém, a Semana S, maior ação integrada do Sistema Comércio no Brasil. No Pará, o evento é realizado pela Fecomércio, Sesc, Senac e sindicatos empresariais, com uma programação voltada ao público empresarial, trabalhadores e à população em geral. Serão oferecidos serviços de saúde, educação, cultura e lazer, no Sesc Doca e no Boulevard da Gastronomia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Durante os dois dias, a estrutura contará com unidades móveis e equipes especializadas do Sesc e do Senac, que realizarão exames básicos de saúde, oficinas de capacitação, palestras sobre temas diversos, orientações nutricionais e atendimentos com profissionais de várias áreas. A expectativa é atender centenas de pessoas com uma iniciativa que alia cidadania, qualificação profissional e atividades culturais.

A mobilização ocorre em todo o Brasil e também celebra os 80 anos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O objetivo é dar visibilidade às ações do Sistema Comércio em todo o Brasil e reforçar o papel do setor no desenvolvimento econômico e social do país.

“A principal mensagem é o compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento da população paraense. Mostra o quanto é possível fazermos pelas pessoas e também contribuir para o progresso do Pará”, afirma Sebastião de Oliveira Campos, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no estado.

Programação para todos os gostos

Um dos destaques desta sexta-feira (16) é o Innovation Day, voltado ao público empresarial, sindicatos e entidades de representação. O evento traz painéis sobre inovação, tendências de mercado e transformação digital, promovendo networking entre empresários e representantes dos setores de comércio, serviços e turismo. A ideia é estimular novas oportunidades de negócios, principalmente as proporcionadas pela realização da COP 30 no Pará, e inspirar soluções para os desafios do mercado atual.

O público também poderá acompanhar a palestra master com Tony Ventura, especialista internacional em novas tecnologias. Com o tema “Inteligência Artificial e Inovação para as Empresas e o Mundo do Trabalho”, a programação será realizada hoje, das 17h às 18h30, no Sesc Doca. Ele é referência em tecnologia, além de criador do curso de Transformação Digital do Ministério da Economia. Possui mestrado em Negócios Sustentáveis pela MUM, nos Estados Unidos, e já palestrou em cidades como Bangkok (Tailândia), Berlim (Alemanha) e Cancún (México).

Sesc promove inclusão, bem-estar e cultura

Segundo a diretora regional do Sesc no Pará, Heloiva Távora, o evento é uma oportunidade de impactar positivamente a população com serviços gratuitos e atividades culturais. “Durante a Semana S, a expectativa é alcançar milhares de pessoas, proporcionando acesso a serviços essenciais e promovendo a cidadania e o bem-estar da população paraense”, explica.

O público contará com oficinas, palestras, atividades interativas e ações de saúde, incluindo aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações nutricionais. Também haverá atrações culturais, oficinas de artesanato e ações do Programa Mesa Brasil, direcionadas ao aproveitamento integral de alimentos.

Senac proporciona experiências imersivas

Com foco na qualificação e no acesso ao conhecimento técnico, o Senac Pará marca presença com ambientes interativos e serviços gratuitos em diversas áreas.

“Teremos a Cozinha Show, com demonstrações gastronômicas ao vivo; o Palco Transformação, voltado a conteúdos de beleza, moda e estética; a Sala de Simulação Realística, que simula procedimentos técnicos da área da saúde; além de espaços com tecnologias aplicadas à educação”, detalha a diretora administrativa da entidade no estado, Tatiani Gomes.

Atrações culturais agitam o público

À noite, o Boulevard da Gastronomia se transforma em palco para atrações culturais gratuitas, abertas ao público em geral. Hoje, se apresentam Sancari, Arraial do Pavulagem e Banda Xeiro Verde. Amanhã (17), é a vez do Baile do Mestre Cupijó, da Banda AR-15 e da cantora Zaynara animarem os participantes.

Serviço - Semana S em Belém

Data: 16 e 17 de maio.

Local: Apresentações culturais no Boulevard da Gastronomia (Blvd. Castilhos França, S/N, em frente à Estação das Docas) e demais atividades no Sesc Doca (R. Sen. Manoel Barata, 1873).

Horário: Programação durante o dia (serviços) e à noite (cultural).

Inscrições e programação completa aqui.