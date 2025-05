Innovation Day abre Semana S no Pará com foco em inovação, tecnologia e o futuro do comércio

Com uma programação voltada à inovação, qualificação profissional e aos desafios da COP30, o Innovation Day abriu oficialmente a Semana S do Comércio no Pará, nesta sexta-feira (16), em Belém. O evento é uma iniciativa do Sistema Fecomércio Sesc/Senac, que reúne atividades gratuitas voltadas à educação, saúde, cultura e lazer, com foco no fortalecimento do setor de comércio de bens, serviços e turismo no estado.

A abertura foi conduzida pelo presidente da Fecomércio Pará, Sebastião Campos, que ressaltou o momento como uma celebração dos 80 anos da Federação. “Nada melhor do que comemorar os 80 anos mostrando o que nós fazemos em prol do empresário do comércio. Nós recebemos uma contribuição desse empresário no investimento que eles fazem para nós e nós retribuímos com o serviço que prestamos através da Federação do Comércio, trabalho institucional e através do Sesc e do Senac”, afirmou.

A abertura do evento aconteceu no Teatro Casa Isaura Campos e contou com palestras sobre inteligência artificial, oficinas temáticas, exposição de sindicatos empresariais e atrações culturais. A proposta foi mostrar, na prática, o impacto das ações do Sistema na vida dos trabalhadores e empresários paraenses. “Todo mundo sabe o que é o Sesc e o Senac, mas não sabe, definitivamente, o que é que o Sesc e o Senac fazem. Aí nós imaginamos: vamos fazer uma semana dessa para mostrar. E é o que estamos fazendo aqui hoje”, explicou Sebastião.

Sebastião também destacou o impacto da COP30 no comércio local. “A gente tem tido a chance dos comerciantes, que às vezes estavam desmotivados, voltarem a acreditar. Olha quanto movimento nos segmentos de supermercado, no segmento de material de construção. Tem sido um crescimento muito bom e nós do Sesc e do Senac não podíamos deixar de contribuir”, reforçou.

Sebastião Campos, presidente da Fecomércio Pa (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Segundo ele, o Sistema está focado em preparar a cidade não apenas em infraestrutura, mas também em capital humano. “Se eles estão contribuindo trazendo obras para nós, vamos retribuir dando a oportunidade de capacitação. Estamos capacitando várias pessoas de forma gratuita: atendentes de hotel, motoristas de táxi, porteiros de hotel, para que eles possam pelo menos dar um ‘good morning’ deles. Isso faz a diferença para que os visitantes voltem”, afirmou.

A Semana S ocorre pela primeira vez no Pará, com uma programação condensada em dois dias. “A expectativa é muito boa. As plataformas digitais e os veículos de comunicação viram a importância e nos deram uma oportunidade muito grande de divulgar o que nós fazemos. Tudo hoje e amanhã é de forma gratuita”, disse.

Além das palestras aplicadas ao varejo, à noite, a programação inclui apresentações de artistas paraenses, como forma de valorizar a produção cultural do estado. “Estamos trazendo atrações culturais, artistas da terra do Pará e um artista da terra a nível nacional, que é a Zainara, que estará se apresentando hoje. Ela é do Pará, mas já faz sucesso nacionalmente. É isso que nós temos que fazer: prestigiar o Pará”, concluiu.

Inteligência artificial no centro dos debates

O ponto alto da programação foi a palestra master do especialista em tecnologia, Tony Ventura. O analista apresentou formas de usar a tecnologia como aliada para vender mais e com menos custos. “Todo varejista precisa de tecnologia para se diferenciar. Quando você cria processos mais inteligentes, só há benefícios. Vamos ver ferramentas diretamente ligadas ao varejo que ajudam o lojista a se atualizar e se destacar no mercado”, explicou.

Ventura também destacou como a inteligência artificial pode ser uma aliada da produtividade, especialmente em contextos de grandes eventos, como a COP30. “Muitas microtarefas consomem semanas do nosso tempo ao longo do ano. A IA nos ajuda a ganhar tempo para investir em mais negócios, qualidade de vida e bem-estar. E isso está diretamente ligado ao tema da Semana S”, disse.

Tony Ventura, especialista em tecnologia (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Para o presidente Sebastião Campos, eventos como o Innovation Day mostram que o comércio está em sintonia com as transformações do mundo digital. “Hoje, mais do que vender, é preciso entender o consumidor, acompanhar tendências e utilizar as ferramentas disponíveis. E nós, enquanto Sistema, temos o papel de preparar o empresário e seus colaboradores para essa nova realidade”, declarou.

Ele também ressaltou a responsabilidade da Fecomércio na preparação para a COP30, tanto no aspecto estrutural quanto humano. “A COP exige que estejamos prontos para receber bem, com qualidade. Estamos capacitando gratuitamente atendentes de hotel, motoristas de táxi, porteiros — para que possam ao menos dar um ‘good morning’. Isso faz a diferença para que os visitantes voltem. É nossa contribuição para o sucesso da COP”, afirmou.

Sebastião aproveitou a ocasião para reforçar que a Semana S é uma oportunidade de mostrar, na prática, o impacto social do Sistema. “Levamos ações a diversos municípios do estado, com foco em educação profissional, saúde preventiva e acesso à cultura. A gente transforma vidas e ajuda o empresário a crescer junto com a comunidade”, completou.

Programação continua neste sábado (17)

A Semana S segue neste sábado com foco em sustentabilidade e desenvolvimento para o setor empresarial. Confira a programação:

17/05

9h30 – Workshop: Modelagens de Negócios no contexto da COP30, com Edmilson Duarte

10h30 – Caminhos para Registro Contábeis das Práticas de Sustentabilidade, com Paulo Nazareno C. da Silva