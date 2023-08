Selic: Banco Central deve baixar juros nesta quarta pela primeira vez em três anos

Durante a reunião desta quarta-feira (2) do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, deve iniciar o ciclo de corte nos juros básicos da economia brasileira, a Selic. Se confirmada, essa será a primeira redução em três anos. A decisão será anunciada após as 18h.

A última queda aconteceu em agosto de 2020, em meio à fase mais aguda da pandemia da covid-19, quando a taxa Selic caiu de 2,5% para 2% ao ano, no nível mais baixo da história. Atualmente, ela está fixada em 13,75% ao ano, maior nível em seis anos e meio.

O mercado financeiro espera que haja um corte de 0,25 ponto percentual, para 13,5% ao ano, mas há alguns analistas que projetam uma redução maior, de 0,50 ponto percentual, para 13,25% ao ano.

Governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assim como integrantes do seu governo, vem criticando o Banco Central, desde o início do mandato, por manter a taxa em 13,75%. O presidente da entidade, Roberto Campos Neto, argumenta que a manutenção da taxa foi importante para conter a inflação. Campos Neto tem autonomia, ou seja, não pode ser demitido por Lula.

A queda da inflação nos últimos meses pode ser um fator que leve à redução dos juros nesta quarta. Em maio, a inflação oficial desacelerou para 0,23% de alta. E, em junho, foi registrada deflação, ou seja, queda de preços, de 0,08%.