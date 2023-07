Corte de 0,5 ponto percentual é esperado pelo Planalto na taxa de juros

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) será realizada nos dias 1 e 2 de agosto, e a expectativa é de que haja uma queda na taxa básica de juros, a Selic, hoje fixada em 13,75% ao ano.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem criticado, há meses, a atuação da entidade. Esta será a primeira reunião com a participação dos dois diretores do Banco Central indicados por Lula: Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino.

Segundo apuração do blog Valdo Cruz, o corte deve ser de 0,25 ou 0,50 ponto percentual, mas o Palácio do Planalto não vai se conformar se o corte não for de 0,50 ponto percentual. A avaliação é que o BC tem condições, pela queda da inflação acima do previsto, de fazer a redução nesse patamar, podendo fechar o ano com a taxa em 11,75% ao ano.

Economistas do mercado têm falado na possibilidade de um corte ainda maior, de 0,75 ponto percentual, mas uma inflação de serviços ainda resiliente não endossa esse caminho pelo Banco Central, diz o blog.

O governo espera que, no ano que vem, a taxa esteja bem inferior a 10%, ficando abaixo dos dois dígitos e garantindo a volta mais forte do mercado de crédito, essencial para o país crescer. Em 2024, as previsões são de um crescimento abaixo do que será registrado neste ano, previsto entre 2% e 2,5%.