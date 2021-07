Secretaria Estadual de Meio Ambiente abre processo seletivo para contratação de pessoal

O Diário Oficial do Estado (DOE) tornou público, nesta terça-feira (13), o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para seleção de candidatos a postos de trabalho na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (Semas-PA). A chamada foi assinada pelo secretário adjunto de Gestão Administrativa e Financeira, Hugo Yutaka Suenaga, que integra a equipe do secretário José Mauro de Lima, titular da Semas.

As vagas do certame são para Técnico em Gestão de Meio Ambiente (Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia

Civil, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Geologia, Medicina Veterinária), Técnico em Gestão Pública (Administração, Ciências Contábeis, Ciências

Econômicas, Estatística), Técnico em Gestão de Infraestrutura (Engenharia Civil), Técnico em Gestão de Informática (Suporte de Tecnologia da Informação, Suportes de

Sistemas e Técnico em Gestão de Informática) e Assistente de Administração.

A remuneração para os técnicos é de 2.809,37, mais benefícios. Já para o cargo de Assistente Administrativo o salário-base é de R$ 1.100,00, também com o acréscimo de benefícios. A contratação temporária será feita em Belém e nos Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental (Nure) dos respectivos municípios: Altamira, Marabá, Paragominas, Santarém, Itaituba, Redenção e São Félix do Xingu.

A contratação terá como fundamentos legais a Lei Complementar nº 7, de 25 de setembro de 1991, alterada pela Lei Complementar nº 77, de 28 de dezembro de 2011; o Decreto nº 1.230, de 26 de fevereiro de 2015; Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e o Decreto Estadual nº 1.741, de 19 de abril de 2017.

As inscrições estarão abertas no horário de 00h1 da próxima quarta-feira (14) até as 23h59min da quinta-feira (15). O candidato deverá se inscrever exclusivamente no site www.sipros.pa.gov.br. Não será cobrada taxa de inscrição. Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam no documento do Edital, que se encontra divulgado endereço eletrônico da Secretaria.