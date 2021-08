Secretaria da Fazenda do Pará realiza ações integras com fiscos de outros estados

Foi desarticulada nesta semana um esquema de notas frias emitidas em nomes de empresas fantasmas atuantes no Pará e em Rondônia. A ação, coordenada entre a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) e a Secretaria de Finanças de Rondônia (Sefin-RO), apreendeu três caminhões com bebidas, avaliadas em R$ 700 mil.

Durante a operação, a Sefa verificou in loco o alegado destino das cargas, sendo constatado que as notas fiscais foram emitidas em nome de empresas que não funcionavam no local informado. As empresas foram marcadas como irregulares no cadastro da Sefa e não podem emitir e nem receber mercadorias.

“Este tipo de operação integrada têm crescido nos últimos meses, dando melhores resultados às ações do Fisco”, informou o secretário da Fazenda, René Sousa Júnior. No dia 26 de setembro, a Sefa abordou, no sudeste do Estado, uma carga de cerveja cuja nota fiscal tinha como origem o estado de Alagoas e como destino a cidade de Manaus, AM. Mas, após uma consulta da Sefa ao Fisco amazonense, constatou-se que a empresa destinatária da mercadoria não existia no local informado na nota fiscal. A carga foi apreendida.

Além da cooperação com órgãos estaduais, a Sefa realiza operações conjuntas com órgãos federais, como a Receita Federal e Polícia Federal. “Com a ampliação da fiscalização, encontramos maios casos. Seguiremos aumentando as ações conjuntas entre os Fiscos”, afirmou o secretário.