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Economia

Secom: ministros e secretários econômicos participarão de anúncio do Desenrola 2.0

O evento que anunciará o novo programa de renegociação de dívidas do governo será aberto para a imprensa e organizado no Salão Leste do Palácio do Planalto. O horário previsto para o início é às 10h desta segunda

Estadão Conteúdo
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Presidente Lula. (Foto: Fabio Rodrigues - Pozzebom / Agência Brasil)

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou nesta segunda-feira, 4, que participarão do anúncio do Desenrola 2.0, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os ministros Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento), Dario Durigan (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e Paulo Pereira (Empreendedorismo).

Também estarão no evento o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, e o secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Guilherme Mello.

O evento que anunciará o novo programa de renegociação de dívidas do governo será aberto para a imprensa e organizado no Salão Leste do Palácio do Planalto. O horário previsto para o início é às 10h desta segunda.

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O presidente Lula deu detalhes do programa em um pronunciamento na véspera do Dia do Trabalhador. Segundo ele, os endividados beneficiados terão desconto de 30% a 90% no valor da dívida, poderão sacar até 20% no saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e terão juros de, no máximo, 1,99%.

O presidente também afirmou que o programa poderá ser utilizado para a negociação de dívidas de cartões de crédito, cheque especial e pessoal, rotativo e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Lula também anunciou que quem for beneficiário do programa não poderá ter acesso a plataformas de apostas online por um ano. "O que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet", disse

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