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Bastidores: Base de Lula vê novo relator da escala 6x1 com boa relação com o governo

Segundo parlamentares aliados de Lula, o relator da PEC é visto como alguém com boa interlocução com o Poder Executivo. Não é dos mais agressivos contra o governo, comentou um quadro relevante do petismo

Estadão Conteúdo
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Presidente Lula vai ao Marajó nesta quinta-feira (2) para inaugurar creche em Breves e anuncia o pacto pela retomada de obras da educação no Arquipélago (Ricardo Stuckert / PR)

Deputados da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstraram satisfação com a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de escolher o deputado Leo Prates (Republicanos-BA) para o posto de relator da comissão especial sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1. A nomeação foi anunciada na terça-feira, 28.

Segundo parlamentares aliados de Lula, o relator da PEC é visto como alguém com boa interlocução com o Poder Executivo. Não é dos mais agressivos contra o governo, comentou um quadro relevante do petismo.

A passagem do deputado pelo PDT também faz com que a bancada governista o veja com bons olhos. Prates mudou para o partido do presidente da Câmara durante a janela partidária, em março.

Hugo Motta prioriza nomes de centro para relatorias de alta tensão

Apesar da simpatia por Prates, governistas negam que o Palácio do Planalto tenha pedido o nome do deputado e atribuem a escolha a Motta. O presidente da Câmara tem preferido nomear relatores considerados de centro em projetos de alta tensão para priorizar o diálogo com diferentes forças políticas sem tomar um lado.

Governistas notaram, porém, que Motta não dá certeza de que a Câmara vai aprovar o fim da escala 6x1. O presidente da Casa tem repetido a expressão PEC da redução de jornada.

Questionado em coletiva de imprensa se isso significa que a Câmara vai dar fim à escala 6x1 ou apenas reduzir as horas trabalhadas, ele disse que esses detalhes serão discutidos na comissão especial.

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Para Centrão, Prates é nome mais à esquerda

Na opinião de parlamentares do Centrão, Prates está mais à esquerda do que o deputado Paulo Azi (União Brasil-BA), relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Azi disputou a relatoria da comissão especial, mas o seu nome não agrada o governo.

Segundo avaliações no Centrão, Prates terá o desafio de relatar uma proposta complexa com uma curta experiência como deputado. O próprio parlamentar ressaltou em coletiva de imprensa o fato de estar no primeiro mandato. Sei das minhas limitações, disse.

Para um deputado próximo às discussões, o novo relator é um parlamentar capaz, mas a sua condição de novato causa curiosidade sobre como ele vai lidar com fortes pressões das lideranças polarizadas mais experientes e dos setores interessados.

De acordo com o presidente da Câmara, a comissão especial será instalada nesta quarta-feira, 29, e deve apreciar a PEC até o fim de maio. O presidente do colegiado será o deputado Alencar Santana (PT-SP), responsável por conduzir as sessões.

 

 

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