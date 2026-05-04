Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Focus: projeção de crescimento do PIB de 2026 continua em 1,85%

Considerando apenas as 59 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa caiu de 1,87% para 1,85%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 4

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeira brasileira. (Foto: Arquivo)

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 permaneceu em 1,85% ante a semana anterior. Há um mês, também era de 1,85%.

Considerando apenas as 59 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa caiu de 1,87% para 1,85%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 4.

O crescimento esperado pelo mercado é maior do que o previsto pelo Banco Central, de 1,6%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre. O Ministério da Fazenda espera alta de 2,33% para o PIB.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) PIB do México recua 0,8% no 1º trimestre ante 4º trimestre e sobe 0,1% na comparação anual]]

[[(standard.Article) Dívida bruta do governo geral sobe a 80,1% do PIB em março, de 79,2% em fevereiro, afirma BC]]

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 caiu de 1,80% para 1,75% depois de 17 semanas de estabilidade. Levando em conta apenas as 58 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,73% para 1,70%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 e 2029 permaneceram em 2,00%, pela 112ª e 59ª semana seguida, respectivamente.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BC/FOCUS/PIB
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

brasil

Câmara aprova marco legal para minerais críticos e estratégicos; matéria vai ao Senado

A finalidade é fomentar a pesquisa, a lavra e a transformação de minerais críticos e estratégicos no Brasil

06.05.26 21h36

Chocolate paraense

Chocolate com amêndoa de cacau de terra indígena do Pará é premiado na França

Chocolate conquistou a medalha de prata no Concurso International Chocolate Awards – Europe

06.05.26 20h57

Brasil

Defesa de Vorcaro entrega proposta de delação à PGR e PF

Órgãos vão analisar a proposta e podem pedir mais informações

06.05.26 20h14

ENCONTRO

Belém volta a sediar Fórum da Internet no Brasil após 13 anos com foco em IA e segurança digital

Com entrada gratuita, evento promovido pelo CGI.br será realizado entre os dias 25 e 29 de maio, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia

06.05.26 18h46

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

OPORTUNIDADE

AGU abre inscrições para programa de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1,5 mil

Seleção é realizada em parceria com o Ciee e contempla estudantes do ensino médio e superior; prazo segue até 12 de maio

30.04.26 20h33

entrevista

TAP aposta na Amazônia como destino estratégico para o turismo europeu, diz diretor da companhia

Atualmente, empresa opera seis voos semanais para Belém e três para Manaus, transportando cerca de 75 mil passageiros por ano

02.05.26 16h00

MEDIDA DO GOVERNO

Como usar o FGTS para pagar dívidas? Entenda a iniciativa do governo federal

Governo prevê liberar até R$ 4,5 bilhões do fundo para reduzir inadimplência, com descontos que podem chegar a 90% nas renegociações

01.05.26 9h00

ECONOMIA

Novo Desenrola Brasil: Governo libera novo pacote de renegociação de dívidas; confira o que se sabe

Com a reformulação do programa, a expectativa é ampliar o alcance da política de crédito e facilitar a regularização da situação financeira de milhões de brasileiros inadimplentes.

04.05.26 9h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda