Sebrae retoma atendimentos presenciais em 13 agências e Salas do Empreendedor no Pará

Nesta segunda-feira (06), o Sebrae no Pará voltou a oferecer atendimento presencial ao público em suas 13 agências de negócios e nas Salas do Empreendedor. Estas últimas, implementadas em parceria com as prefeituras municipais, estão distribuídas pelos 144 municípios do estado. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem pausa para o almoço.

Na Agência Metropolitana de Belém, destacaram-se os serviços voltados para Microempreendedores Individuais (MEIs), como formalização, declaração anual de faturamento e verificação de desenquadramento referente a 31 de dezembro.

Segundo Nilberto Macedo, coordenador da Agência Metropolitana do Sebrae/PA, o órgão oferece diversas orientações e serviços para os MEIs, como auxílio na declaração anual, emissão de boletos, além de consultorias voltadas às micro e pequenas empresas, abrangendo aspectos financeiros e mercadológicos.

Entre os atendidos, Rosemiro Miranda, que trabalha como MEI no ramo de produção de drinks para eventos, buscou a agência de Belém para regularizar sua situação. Ele verificou débitos pendentes com o objetivo de reativar seu negócio. “Eu vim ajeitar os documentos da minha empresa, que estavam atrasados, porque fazia a prestação de contas, mas não conseguia pagar o INSS. Fui atendido rapidamente e, este ano, retomaremos as atividades a partir de fevereiro”, contou.

Outro caso foi o de Rafael Almeida, também MEI, que trabalha com limpeza de piscinas. Formalizado há seis meses, ele procurou a agência para orientação sobre a declaração anual de faturamento. “Como é a minha primeira vez, não sabia como fazer e vim buscar informações”, explicou.

Além do atendimento presencial, os serviços do Sebrae/PA também podem ser acessados pela central de relacionamento, disponível 24 horas pelo telefone 0800-570-0800.