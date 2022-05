Sebrae premia prefeitos empreendedores

O Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Pará) promoveu na noite desta quarta-feira, 18, no Theatro da Paz, em Belém, a cerimônia do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Foram 22 gestores premiados, sendo 14 como destaques regionais e oito como vencedores da etapa estadual que concorrerão à etapa nacional.

Um dos destaques regionais foi o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, por meio do projeto “Casa do Açai Ananin”, que desenvolve, entre outras ações, a melhoria dos pontos artesanais e o fomento a técnicas de manejo sustentável do fruto, beneficiando 2.775 trabalhadores da cadeia produtiva. “É mais uma motivação para continuarmos trabalhando, levando adiante nosso projeto que é desenvolver nosso município nos âmbitos econômicos e sociais”, avaliou o prefeito, que em seu discurso ressaltou a importância do prêmio para as administrações municipais. “A meta que nos une é poder mudar a vida de cada cidadão, poder mudar a nossa cidade e poder construir uma sociedade melhor”, pontuou.

O prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, foi um dos destaques regionais da premiação com o projeto Casa do Açai Ananin (Cristino Martins / O Liberal)

Além de Ananindeua, os outros 13 destaques regionais foram as prefeituras de: regionais foram das prefeituras de Conceição do Araguaia, Santarém, Capanema, Paragominas, Marabá, Eldorado dos Carajás, Castanhal, Breves, Cachoeira do Arari, Aveiro, Cametá, Moju, Vitória do Xingu.

Nélio Aguiar, prefeito de Santarém, avalia que a “premiação estimula as prefeituras a fazer cada vez mais pelos municípios, pois reconhece o trabalho de valorização da produção da Amazônia. Estamos levando cada vez menos enlatados e mais o açaí para as nossas crianças”, disse o prefeito mencionando o projeto premiado pelo apoio à agricultura familiar local.

O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor tem o intuito de valorizar, reconhecer e disseminar iniciativas das prefeituras no desenvolvimento de pequenos negócios do município com resultados comprovados de sua execução. Os projetos foram avaliados por um comitê formado por 24 instituições públicas e privadas de diferentes setores.

“Esse prêmio é justamente para entregar a possibilidade de outras prefeituras olharem pra vocês e olharem as boas práticas de resultados efetivos que vocês fazem”, disse o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno no discurso aos convidados. Além disso, Magno dedicou uma homenagem especial aos agentes de desenvolvimento, que são os profissionais responsáveis por planejar, executar e articular as políticas para implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas nos municípios.

Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae, destacou a qualidade das iniciativas locais para concorrer à etapa nacional do prêmio (Cristino Martins / O Liberal)

Os oito grandes vencedores estaduais foram: Gersilon Silva da Gama, prefeito de Dom Eliseu, com o projeto "Atalho para o desenvolvimento territorial" (categoria desburocratização); Luziane de Lima Solon, prefeita de Benevides, com o projeto "Estação do Empreendedor" (categoria Sala do Empreendedor); Carlos Augusto Gouvêia, prefeito de Soure, com o projeto "Regionalização da merenda escolar" (categoria Compras Governamentais); Cléberson Rodrigues, prefeito de Bagre, com o projeto "Jovens Empreendedores Marajoaras" (categoria Empreendedorismo na Escola); Leila Possimoser, prefeita de Placas, pelo projeto Feira de Economia Criativa (categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos); Nélio Aguiar, prefeito de Santarém, com o projeto "Transferência Tecnológica de Mudas Propagadas de Mandioca / Macaxeira" (categoria Inovação e Sustentabilidade); Vicente Oliveira, prefeito de Portel, com o projeto "Retomada Econômica através do Turismo" (categoria Governança Regional e Cooperação Intermunicipal); e José Renato Rodrigues, prefeito de Barcarena, com o projeto "Barcarena Business" (categoria Cidade Empreendedora).

"Nós temos aqui legítimos representantes do que é a força do empreendedorismo paraense", frisou Rubens Magno. A etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor será realizada em 28 de junho, em Brasília.