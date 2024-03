Sebrae e União Europeia se unem para ajudar agricultura familiar a desenvolver práticas sustentáveis

Com a Páscoa, a busca por alternativas sustentáveis e conscientes para celebrar a data tem ganhado destaque entre os consumidores. No contexto amazônico, o cacau orgânico cresce como uma opção que, além de saborosa e de qualidade, também promove um impacto positivo no meio ambiente e nas comunidades produtoras. Daí seu prestígio no mercado nacional e internacional.

O projeto Sustenta e Inova, realizado pelo Sebrae no Pará e financiado pela União Europeia, tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento de práticas sustentáveis, incluindo o cultivo de cacau orgânico, em três regiões do estado: Xingu, Capim e Marajó. O objetivo principal do projeto não é apenas fomentar a produção orgânica, mas também garantir condições justas de trabalho e contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades envolvidas.

Atualmente, o cacau orgânico representa uma alternativa promissora para os agricultores paraenses, como é o caso de Cleide Suk, 43 anos, de Medicilândia. Cleide, que participa do projeto, optou por trocar a plantação de mandioca pelo cultivo de cacau. Ela destaca o compromisso com práticas agrícolas sustentáveis em sua plantação de cacau orgânico, priorizando o cultivo sem o uso de pesticidas ou fertilizantes químicos e valorizando a biodiversidade local.

"Participo do Projeto desde fevereiro de 2023, esse projeto foi um presente de Deus e uma realização de um sonho de fazer chocolates orgânicos", destaca Cleide Suk. "Como agricultora, sempre acreditei na Agricultura Familiar e sempre observei a nossa terra. Trabalhar com a mandioca era muito bom, mas a terra estava em degradação, então optamos por implantar a cultura do cacau, que agrega não só valor econômico, mas também ambiental e social, devido à cadeia de benefícios para minha família e as demais pessoas da comunidade."

Cleide ressalta ainda a qualidade e os benefícios do cacau orgânico, destacando os sabores característicos e naturais das amêndoas, livres de interferências químicas. "O cacau orgânico envolve todo um processo maravilhoso que vai além das culturas serem livres de agrotóxicos. Os chocolates feitos com essas amêndoas têm sabores especiais, e a produção na nossa região está crescendo, principalmente com o apoio do Sustenta e Inova e do Sebrae, que fazem toda a diferença."

Além de promover a sustentabilidade ambiental e social, o projeto Sustenta e Inova tem sido fundamental para validar os sonhos e as experiências dos agricultores locais. Ainda que as vendas de cacau orgânico estejam em baixa devido à entressafra, o consumo de chocolate orgânico está em ascensão, impulsionado pela qualidade e pelos valores sustentáveis que ele representa.