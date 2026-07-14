Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Se relator e agentes concordarem, vou votar MP do frete nesta terça, diz Alcolumbre

A MP 1.343/2026 torna obrigatório o cadastramento das operações de transporte rodoviário de cargas e reforça os mecanismos de fiscalização do piso mínimo do frete.

Estadão Conteúdo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que pretende pautar ainda nesta terça-feira, 14, o projeto de lei de conversão da Medida Provisória (MP) 1.343/2026, que torna obrigatório o cadastramento das operações de transporte rodoviário de cargas e reforça os mecanismos de fiscalização do piso mínimo do frete.

Alcolumbre disse que, primeiro, consultará o relator, Styvenson Valentim (Podemos-RN), além de líderes partidários e agentes que representam os setores envolvidos.

"Vou aguardar o relator, vou ouvir 10 ou 12 senadores que estão tratando desse assunto para tentar construir o entendimento e, se ouvir de todos que está certo, que todos os atores envolvidos concordaram, que em parte alguém cedeu alguma coisa, vou incluir como item extrapauta", declarou a jornalistas.

Alcolumbre citou um acordo entre senadores da oposição e do governo de que algumas alterações podem ser feitas por ajustes redacionais, sem mudança no mérito. Assim, seria possível evitar que a MP tenha de retornar para nova análise da Câmara. O texto perde validade na quinta-feira, 16.

Na segunda-feira, parlamentares governistas e de oposição discutiram temas divergentes da MP e selaram um acordo. Entre os tópicos, está a determinação de um piso para o frete, mas sem definição do valor.

Governistas também sinalizaram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetará o trecho incluído pela Câmara para dar anistia às multas aplicadas, por decisões administrativas ou judiciais, a transportadoras de cargas e motoristas por bloqueios de rodovias em 2022.

A proposta amplia o controle e a rastreabilidade das operações de transporte por meio da emissão obrigatória do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT). O texto também prevê a integração do código ao Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) e determina que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) adote medidas para impedir a emissão do CIOT em operações que estejam em desacordo com os pisos mínimos de frete estabelecidos pela legislação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FRETE/MP/SENADO/ALCOLUMBRE/ANÚNCIO/VOTAÇÃO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Medida Provisória

Governo vai editar MP para renegociação de R$ 100 bilhões em dívida rural com juros de até 11%

A medida será voltada a produtores rurais e cooperativas de produção, com perdas em duas ou mais safras entre 2019 e 2025

15.07.26 15h17

corrupção

Ex-presidente do INSS usava código para repasse de propina a pizzaria, diz PF

Stefanutto usava o código "forno" para tratar, com operadores financeiros da fraude dos descontos em aposentadorias, da ocultação de propinas por meio de empresas de fachada, entre elas uma pizzaria

15.07.26 15h17

cautela

Durigan pede a Alcolumbre que avalie o melhor momento de promulgar PEC dos agentes de saúde

Caso não seja promulgada esta semana, a PEC ficaria só para depois do recesso parlamentar, o que daria tempo aos entes federativos para calcular os impactos

15.07.26 14h33

crédito

Renegociação de dívidas rurais terá prazo de 8 anos, afirma Ministro da Fazenda

Segundo Durigan, terão acesso às condições especiais produtores que comprovarem perdas de ao menos 30% em duas safras, seja por eventos climáticos, seja por variações de preços

15.07.26 13h59

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

planos nacional de educação

Municípios precisam ter ao menos 70% de professores concursados para atender lei, afirma TCM Pará

Orientação foi dada durante audiência virtual que reuniu representantes de 107 municípios paraenses

09.07.26 11h33

ECONOMIA

Cashback do imposto de renda: veja como consultar lote especial de restituição

Os pagamentos serão realizados em 15 de julho, por meio de depósito em conta vinculada a uma chave Pix do tipo CPF.

08.07.26 15h54

Oportunidades no serviço público

Em Belém, candidatos de concursos públicos focam nos estudos em julho

São esperados os concursos da Polícia Civil do Pará, Seduc e da Guarda Municipal de Belém, entre outros.

09.07.26 7h30

MUDANÇA

Governo do Pará altera expediente de órgãos em julho; veja horário de funcionamento

Decreto define horário reduzido nas sextas-feiras de julho e exige compensação de horas

06.07.26 10h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda