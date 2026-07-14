Senado inicia votação em 1º turno de PEC dos agentes de saúde

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que, após a votação, os parlamentares votarão um calendário especial

Aposentadoria diferenciada para agentes de saúde pode ser votada em primeiro turno no Senado ( Foto: Foto: Ton Molina | Agência Senado )

O Senado iniciou nesta terça-feira, 14, a votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição 14/2021, que trata de regras para a contratação e aposentadoria das carreiras dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE). São necessários, ao menos, 49 votos favoráveis.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que, após a votação, os parlamentares votarão um calendário especial, a fim de acelerar a votação em segundo turno. Segundo ele, a intenção é votar os dois turnos da PEC ainda nesta terça-feira, 14.