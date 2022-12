Saque do abono salarial do PIS/Pasep termina nesta quinta-feira; confira quem pode sacar

Cerca de 441 mil trabalhadores têm até esta quinta-feira (29) para sacar o valor do PIS e do Pasep relativos aos meses trabalhados em 2020. As informações são do portal Valor Investe.

Cerca de R$ 108,3 milhões são destinados ao pagamento do PIS, do programa de contribuição paga por empresas privadas, e R$ 278,5 milhões são destinados ao Pasep, do fundo de amparo ao funcionário de empresas públicas ou mistas, a exemplos de Caixa, Banco do Brasil, Correios, entre outros.

O valor total a ser pago pelos abonos, chega a R$ 387 milhões, segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência.

Quem tem direito a receber o abono do Pis/Pasep?

O abono é concedido a trabalhadores que:

Têm ou tinham carteira assinada ou eram funcionários públicos no ano de referência (2020);

ou eram no ano de referência (2020); Estão inscritos no programa há pelo menos cinco anos , receberam em média até dois salários mínimos no ano-base;

, Tenham trabalhado no mínimo 30 dias na empresa;

no na empresa; Tenham os dados informados pelos seus empregadores no Relatório Anual de Informações Sociais (Rais).

Quanto cada trabalhador pode receber?

O valor a ser pago depende do número de meses trabalhados. O teto estabelecido é de um salário mínimo que atualmente é de R$ 1.212 ou o crédito de R$ 101 por mês caso o período de trabalho no ano-base seja inferior a 12 meses.

Onde sacar o pagamento do Pis?

O pagamento do PIS é feito pela Caixa Econômica Federal. Quem é correntista ou poupador nesse banco recebe o crédito diretamente em sua conta. Quem não tem conta corrente ou poupança na instituição, pode fazer a movimentação do PIS através da conta digital no aplicativo Caixa Tem, onde é possível fazer compras utilizando o cartão virtual, pagar boletos, fazer transferências ou Pix.

Onde sacar o pagamento do Pasep?

O pagamento do Pasep é feito pelo Banco do Brasil. Os trabalhadores que tem conta nesse banco recebem o crédito automaticamente em sua conta corrente ou poupança e podem movimentá-lo nos caixas de autoatendimento, no site ou no aplicativo no banco. Os trabalhadores que não tem conta corrente ou poupança no banco podem fazer o saque mediante apresentação de documento oficial com foto em uma das agências.

Em março, após revisão dos cadastros, 1,7 milhão de trabalhadores foram incluídos na lista de pagamento do abono em 2022, referente ao ano de 2020.

Como consultar o calendário de pagamento do abono em 2023?

O calendário de pagamento do abono salarial de 2023 (ano-base 2021) já está disponível para consulta. As datas para o benefício e os pagamentos começam em fevereiro. A estimativa é que cerca de 23,6 milhões de pessoas sejam beneficiadas até dezembro de 2023 recebendo até um salário mínimo.

A regra é a mesma: o benefício é pago para trabalhadores com carteira assinada que receberam salário mensal médio de até dois salários-mínimos durante o ano-base; e servidores públicos. Por isso, empregadas domésticas, trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física não têm direito.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).