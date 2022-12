PIS/Pasep: o que acontece com o dinheiro de quem perder a data limite para sacar o benefício?

A data final para sacar o dinheiro do PIS/Pasep está se aproximando e os trabalhadores cadastrados nos benefícios devem ficar atentos para não perder esse prazo. Os programas são direcionados a funcionários de empresas particulares e de órgãos públicos que vivem com baixa renda. Confira o que acontece com o dinheiro de quem perder a data limite para sacar o benefício.

Devido a pandemia, o pagamento do PIS/PASEP está em atraso. Geralmente, é disponibilizado no ano atual o saque referente ao ano anterior trabalhado. No entanto, em 2020, o Governo Federal destinou a verba do abono para o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm). Sendo assim, os depósitos feitos em 2022 têm como base o ano de 2020.

Quem pode receber o PIS/PASEP em 2022?

Para receber o dinheiro do PIS/PASEP em 2022, o beneficiário deve:

Estar contratado sob regime CLT durante o ano-base;

Comprovar a renda mensal;

Ter o salário do período referente menor do que o limite estabelecido;

Ter carteira de Trabalho há pelo menos cinco anos;

Ter exercido atividade de trabalho formal (carteira assinada) por pelo menos 30 dias em 2020;

Ter recebido salário mensal de dois salários mínimos ou menos em 2020;

Ter os seus dados enviados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) pela empresa contratante.

Até quando pode fazer o saque do PIS/PASEP?

Diferente de outros benefícios, o recebimento do PIS/PASEP tem um prazo final. Neste ano de 2022, a data-limite para sacar o dinheiro é 29 de dezembro. De acordo com o Ministério do Trabalho, 441 mil trabalhadores com direito ao PIS/PASEP ainda não fizeram o saque do benefício.

O que acontece com quem perder a data limite para sacar o benefício?

Os benedíciários que não receberem o dinheiro do PIS/Pasep até o prazo final, que é dia 29 de desembro, terão a quantia bloqueada para saque. Segundo o GovernoFederal, o abono só será liberado quando houver uma nova abertura de calendário definido pelo orgão.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)