São Paulo supera média diária de mil internados pela 1ª vez desde agosto

Depois de cinco meses, a média diária de novos internados por covid-19 no estado de São Paulo passou de mil. Para esse dado, são contados casos de suspeita e os confirmados que demandam leitos deUnidade de Tratamento Intensivo (UTI) de hospitais públicos e privados. As informações são do UOL.

Segundo informações do Censo Covid da Secretaria Estadual de Saúde, ontem São Paulo acolheu 1.004 pacientes com necessidade de atendimento na UTI. Hoje, esse número subiu para 1.044. A média vem subindo desde o começo de dezembro.

Assim, o estado possui 44,9% dos leitos de covid-19 ocupados. Na região metropolitana de São Paulo, 52,5% da UTI para o vírus está sendo usada.

Antes, a data mais recente em que o estado tinha demandado mais de mil leitos para o coronavírus foi em 10 de agosto de 2021, quando São Paulo registrou 1.002 casos desse tipo.

Os dados da Secretaria Estadual de Saúde são independentes de informações das plataformas do Ministério da Saúde e, portanto, não foram afetados pelo ataque hacker em sites do governo federal em dezembro de 2021.