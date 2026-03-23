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Economia

Saiba como atua um profissional de desenvolvimento de líderes e fortalecimento de equipes, em Belém

Sharon Soares trabalha com a formação de pessoas em ambientes de alta demanda, com foco em performance e resultados sustentáveis

Valéria Nascimento
fonte

Em Belém, Sharon Soares em atividadede formação de lideranças em ambiente empresarial (Foto: Arquivo pessoal)

O desenvolvimento de lideranças é um processo estratégico para aprimorar as habilidades, competências e capacidades dos indivíduos. Cada vez mais, as empresas investem nesse cenário, contando com programas de desenvolvimento de liderança bem estruturados, conduzidos por profissionais. Em Belém, Sharon Soares é uma formadora de lideranças. Com ampla experiência, ela considera tanto os pré-requisitos necessários para a sua profissão, ou seja, para um bom formador de líderes, quanto o quê um empregado deve lançar mão para se tornar uma liderança no cenário empresarial. Acompanhe. 

"Como profissional da área de desenvolvimento humano e organizacional, com atuação voltada à formação de líderes e fortalecimento de equipes, tenho experiência no desenvolvimento de pessoas em ambientes de alta demanda, com foco em performance, relacionamento interpessoal e resultados sustentáveis”, observa Sharon Soares.

Ela diz que um bom formador de líderes precisa, acima de tudo, dominar três pilares: “A autoliderança, isto é, não se forma líderes sem antes liderar a si mesmo, com disciplina, inteligência emocional e coerência. Em segundo, a visão estratégica de negócio, entender que liderança não é apenas comportamento, mas impacto direto nos resultados da empresa, e por fim, mas não menos importante, a capacidade de desenvolver pessoas, ou seja, saber identificar talentos, dar feedbacks assertivos e criar ambientes de crescimento”, dispara Sharon.

image Sharon Soares (à direita, de jeans): "A liderança não se desenvolve apenas com teoria, mas com prática direcionada", destaca ela. (Foto: Arquivo pessoal de Sharon Soares)

Trabalho prático e personalizado

Além disso, diz Sharon, “é essencial conhecimento em comportamento humano, comunicação e gestão de conflitos. Minha atuação é prática e personalizada, baseada na realidade de cada empresa. Trabalho com diagnóstico organizacional para entender a cultura, os desafios e o perfil das equipes”, diz a especialista, que também utiliza “treinamentos e workshops com foco em liderança prática e aplicada; mentorias individuais e em grupo, desenvolvendo líderes em diferentes níveis; e dinâmicas e simulações reais, para aproximar o aprendizado do dia a dia. Também, é preciso acompanhar a performance, garantindo que o desenvolvimento gere resultado”, explica ela.

Sharon acredita que liderança não se desenvolve apenas com teoria, mas com prática direcionada. Ela destaca o perfil de um líder: “O líder atual precisa ir além da autoridade. Ele deve ter inteligência emocional para lidar com pressão e pessoas, comunicação clara e assertiva, capacidade de adaptação diante de mudanças constantes, espírito colaborativo, sabendo desenvolver o time, foco em resultados com pessoas, não apenas em números. O líder não é quem manda, mas quem influencia, direciona e constrói”.

Sobre os benefícios para as empresas, Soares argumenta que empresas que investem em formação de líderes colhem resultados claros. Ela elenca entre os benefícios empresariais, fatores como maior retenção de talentos, equipes mais engajadas e produtivas, redução de conflitos internos, melhoria no clima organizacional, aumento da performance e resultados financeiros. “Na prática, líderes preparados geram equipes mais fortes e negócios mais sustentáveis”, sintetiza.

"Se um líder nasce pronto ou se desenvolve? A liderança pode até ter traços naturais, mas ela precisa ser desenvolvida. Sem treinamento, direcionamento e experiência, o potencial não se sustenta. A liderança é uma competência construída com prática, feedback e evolução contínua. Hoje, o maior erro das empresas é promover bons técnicos a cargos de liderança sem preparo. Liderar exige habilidades específicas que precisam ser ensinadas e acompanhadas. Desenvolver líderes não é um custo, é um investimento estratégico ,porque são eles que sustentam a cultura, os resultados e o crescimento da empresa”, afirma a profissional.

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