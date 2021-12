Saiba tudo sobre a Mega da Virada 2021 e não erre na hora de ganhar a bolada de R$ 350 milhões

Com um prêmio estimado em R$ 350 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.440, a Mega da Virada 2021 tem o maior valor acumulado da história da mega-sena, o que atrai os olhares dos apostadores de plantão no sonho de ficar milionário. Pensando nisso, confira algumas perguntas e respostas para não errar na hora de apostar e garantir a bolada. As informações são do G1.

1 - Como faço para jogar?

Os jogos podem ser feitos em lotéricas de todo o país e pelo aplicativo Loterias Caixa. Para apostar, basta marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Alguns apostadores, pensando em uma melhor alternativa de ganhar, preferem adquirir os bolões, que são comercializados apenas nas lotéricas no valor mínimo de R$ 10.

2 - Quanto custa uma aposta?

O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. Já a aposta máxima, com 15 números, custa R$ 22.522,50, confira a tabela abaixo:

(Divulgação / Caixa)

3 - Até quando é permitido fazer os jogos?

Os jogos podem ser feitos até às 17h do dia 31 de dezembro.

4 - Quando é o sorteio?

Dia 31 de dezembro de 2021, às 20h.

5 - Até quanto tempo após o sorteio é permitido retirar o prêmio?

Até 90 dias após a data do sorteio. Após isso, o valor é repassado ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

6 - O que acontece se ninguém ganhar?

Ao contrário dos outros sorteios, na Mega da Virada o prêmio não acumula. Se não houver nenhum acerto das seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores das cinco dezenas.

7 - Qual foi o prêmio da Mega da Virada do ano passado?

No ano passado, o valor do prêmio foi de R$ 325,2 milhões e duas apostas acertaram as seis dezenas sorteadas (17, 20, 22, 35, 41 e 42)

8 - É permitido guardar o bilhete premiado?

Assim que conferido e efetuado o prêmio ao ganhador, o bilhete premiado é inutilizado e o vencedor não pode guardar como lembrança.