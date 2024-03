Imposto de Renda: declaração pré-preenchida será entregue por 4 em cada 10 contribuintes; entenda

Desde o ano de 2014, a Receita Federal vem disponibilizando a opção da declaração pré-preenchida. O modelo caiu no gosto do contribuinte, tanto que, este ano, de cada 10 contribuintes, quatro vão entregar a declaração do Imposto de Renda 2024 no modelo pré-preenchido, segundo projeções da própria Receita Federal.

A declaração pré-preenchida facilita a vida dos contribuintes e agiliza o recebimento da restituição do IR. Desde 2022, não é mais necessário, por exemplo, ter o certificado digital para poder fazer esse tipo de declaração. Mas, é preciso checar os dados, com bastante cuidado, antes de enviar o documento, para não cair na malha fina.

Entre as vantagens de quem opta pela pré-preenchida está a garantia de prioridade na fila da restituição, o que inclui ainda contribuintes que recebem os valores por Pix, idosos acima de 60 anos, professores cuja maior fonte de renda é o magistério e pessoas com deficiência física, mental ou doença grave.

Como fazer a declaração pré-preenchida

O primeiro passo é baixar o programa do Imposto de Renda e iniciar uma nova declaração. Em seguida, basta selecionar a opção “iniciar a declaração pré-preenchida”, seja pelo site ou pelo aplicativo.

A Receita Federal observa que as informações são importadas da base de dados do órgão, que tem como origem as informações apresentadas pelo próprio contribuinte, na declaração do ano anterior e declarações auxiliares (como o carnê-leão), e por outras pessoas em outras declarações. Exemplo disso são os empregadores (fontes pagadoras) que enviam a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf); prestadoras de serviços de saúde que enviam a Declaração de Serviços Médicos (DMED); outros prestadores de serviço que apuram o Carnê-Leão.

É importante entender que a sua declaração só vai importar os dados se as fontes enviarem as informações. Algumas divergências ou ausências de informação podem acontecer se as fontes não entregaram a declaração ou precisaram corrigi-las por algum motivo. Por isso, nos primeiros dias de entrega é possível que nem todos os campos sejam pré-preenchidos.

Atenção para evitar erros

É de inteira responsabilidade do contribuinte a verificação da correção de todos os dados preenchidos na declaração, devendo este fazer as alterações, inclusões e exclusões das informações necessárias, se for o caso. Na prática, a declaração pré-preenchida facilita, mas não significa que está correta, por isso, a checagem é indispensável.

Em 2023, contadores ouvidos pela Folha de São Paulo, por exemplo, apontaram erros no modelo pré-preenchido em dados enviados por médicos, hospitais, bancos, INSS, cartórios de imóveis e exchanges.

No ano passado, em todo o Brasil, 1,4 milhão de pessoas caíram na malha fina e o maior motivo foi o erro na dedução de despesas (58,1%), principalmente os gastos médicos (42,3%). As falhas nas despesas médicas estão ligadas à tentativa de dedução de pagamento que não atende à regra. Um exemplo, gastos com nutricionista não são aceitos se não tiverem orientação médica e ainda na ausência de recibo ou nota fiscal para comprovar a despesa.

Omissão de rendimentos (27,6%) e divergência dos valores do IR retidos na fonte (10%) foram outros dos principais motivos. Conforme a RF, se o contribuinte notar que o valor que tem em mãos não é o mesmo que está na pré-preenchida, deve procurar a fonte pagadora e pedir a correção.