Saiba o valor médio dos produtos da cesta de material escolar em Belém

Levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), em lojas de departamentos, papelarias e livrarias de Belém mostra que a diferença de preços dos produtos da cesta de material escolar pode ser alta, dependendo do local da compra, marca ou modelo do material. Por isso, a pesquisa pode ser importante para economizar na hora de comprar os materiais das crianças.

Os cadernos de capa flexível, por exemplo, dependendo do número de matérias, podem variar entre R$ 9,99 a R$ 26,99 (Tipo Brochura de 96 páginas) ou de R$ 10,00 a mais de R$ 45,00 os aramados (com capa flexível de 10 matérias com 200 folhas).

Já os cadernos de capa dura (geralmente os mais caros) podem ser encontrados com preços que variam de R$ 12,99 até mais de R$ 50,00.

As Mochilas, também dependendo da marca, do designer, do local de compra e dos personagens estampados (com e sem rodinhas), podem custar entre R$ 39,50 a mais de R$ 300,00. Do mesmo modo as lancheiras (dependendo da marca, do designer, do local de compra e dos personagens estampados) podem ser encontradas com preços que variam de R$ 36,90 a mais de R$ 100,00.

De acordo com o Dieese, nos últimos doze meses, a maioria dos produtos pesquisados dentro da cesta de material escolar apresentou altas de preços bem superiores à inflação calculada em 10,16% (INPC/IBGE) para o período.

Confira o preço médio praticado em Belém:

Apontador com deposito da marca Faber Castell: custa em média R$ 5,36 (com os preços oscilando entre R$ 3,90 a R$ 6,99)

Borracha TK branca da marca Faber Castell: custa em média R$ 5,29 (com os preços oscilando entre R$ 2,90 a R$ 6,99);

Caneta Bic pc. c/03 unidades: em média R$ 5,45 (com os preços oscilando entre R$ 4,99 a R$ 5,99);

Cola para isopor da marca Polar 40g: custa em média R$ 5,96 (com os preços oscilando entre R$ 2,90 a R$ 5,99);

Corretivo liquido Bic: custa em média R$ 4,65 (com os preços oscilando entre R$ 3,10 a R$ 6,99);

cx Giz de Cera pequeno da marca Acrilex c/12 unid: custa em média R$ 3,45 (com os preços oscilando entre R$ 2,99 a R$ 3,90);

Lápis preto Bic nº 2 pc 04 unid: custa em média R$ 6,96 (com os preços oscilando entre R$ 5,90 a R$ 7,99);

Resma de papel da marca Chamex c/500 fls: custa em média R$ 17,95 (com os preços oscilando entre R$ 16,99 a R$ 18,90);

Régua Escolar transparente 30 cm: custa em média R$ 3,90 (com os preços oscilando entre R$ 2,90 a R$ 4,90);

Tinta Guache da marca Acrilex cx c/06: custa em média R$ 5,80 (com os preços oscilando entre R$ 4,99 a R$ 6,90)

Kit (Faber Castell) - Lápis de Cor Grande cx c/12 unid. - Apontador, Borracha e Lápis: custa em média R$ 21,87 (com os preços oscilando entre R$ 18,99 a R$ 24,59).